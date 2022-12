Desaprueban usuarios del transporte público aumento a las tarifas en Chiapas

Usuarios del transporte público en Tuxtla Gutiérrez desaprueban el posible incremento a la tarifa, y las razones son muchas, la crisis económica, la falta de oportunidades de empleo, los bajos salarios, los precios de los productos básicos y por la presión que habrá de generar hacia un nuevo aumento de precios de productos, bienes y servicios.

La Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) hizo público el interés de modificar las tarifas, un promedio de 1 un peso a 2 pesos en el transporte colectivo y un promedio de 10 pesos para la modalidad de taxis, sin embargo, usuarios opinan que está determinación tiene que ver con el anuncio del gobierno federal de aumentar 20 por ciento a partir de enero al salario mínimo.

Te puede interesar: Aprueban concesiones a mil 650 taxis para Tuxtla Gutiérrez

Antonio Salvador Pérez Hernández, de 77 años de edad, cuenta que no se justifica el incremento que han anunciado a las tarifas del transporte público, insiste que no le parece correcto porque apenas podemos pagar lo que se nos cobra ahora, con un incremento se complicará más la economía.

Se convertirá en un problema mayor, a veces los choferes no tienen la culpa de tener el carro como lo tienen porque la necesidad de cada persona es grande, les exige mucho de cuenta, no hay pasaje, lo que les piden son grandes cuentas, pagar diez pesos en vez de ocho no es justo.





Usuarios del transporte público en Tuxtla Gutiérrez desaprueban el posible incremento a la tarifa, y las razones son muchas, la crisis económica, la falta de oportunidades de empleo, los bajos salarios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, la señora Consuelo Gómez Flores, explica que no está dispuesta a pagar un aumento en el pasaje, ahora tenemos problemas para pagar el pasaje actual, el problema está en que usamos el transporte por necesidad, el pasaje ha subido mucho en su costo, a la tercera edad le cobran menos pero los choferes se enojan.

Hay otro escenario, el mal estado de las calles, los tiempos que se alargan, el dueño no los considera y sigue cobrando la misma cuota a los operadores, eso es injusto, los asalariados siguen perdiendo, los concesionarios están por otro lado, si aumenta el transporte, todo sube, todas las cosas que antes costaban menos ahora tienen más precios, los salarios no aumentan.





Ciudadanía en #tuxtlagutierrez se inconforman ante el aumento de #pasaje en transportes públicos



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/xDQbxvrEbz — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) December 8, 2022





Otro usuario del transporte público considera que estos aumentos no se justifica, "está muy duro" porque los salarios están muy bajos, no se justifican, no hay movimiento económico, los costos de los productos para la canasta básica están muy caros, con el anuncio de aumentar el 20 por ciento el salario mínimo ya nos aumentan la tarifa del transporte, y con ello vendrá una escalada de precios, no hay beneficio, hay perjuicio.

Mientras tanto, usuario de la ruta 60 del transporte público que conduce del centro a las instalaciones del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, explica que no está a favor de un posible aumento al pasaje, no comenta mucho, solo insiste que tendría altos costos económicos para las familias, un aumento a diez pesos sería muy caro, mientras el servicio es malo, le falta calidad.





Usuarios del transporte público en Tuxtla Gutiérrez desaprueban el posible incremento a la tarifa, y las razones son muchas, la crisis económica, la falta de oportunidades de empleo, los bajos salarios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El operador de la unidad 05 de la ruta 77 del transporte que circula del centro, quinta norte, colonia Democrática, Santa Cruz y El Aguaje, entre otras, dice que no está de acuerdo con esta determinación y analiza el porque, "si aumentan un peso me pedirán cien pesos más de cuenta, si aumenta dos pesos, la cuenta será 200 pesos más".

Considera que no hay equidad porque suben el costo del pasaje, pero también subirá la cuenta, lo mismo que los combustibles y las refacciones, quedamos igual o peor, siempre el trabajador saldrá perdiendo, no viene el beneficio para el trabajador, ni para los usuarios.

Una usuaria de la ruta tres también desaprobó el aumento, otros usuarios de la ruta 28, condenaron cualquier aumento que se pueda autorizar a la tarifa del transporte público, no es el momento, ni las circunstancias, los salarios son bajos, hay crisis, los productos muy caros, no nos alcanza y no debería ser una realidad.