Tuxtlecos piden retirar la escuela normal Mactumactzá de la ciudad

Los normalistas en Tuxtla Gutiérrez nuevamente fueron un tema de conversación en los últimos días y es que desde el pasado martes han realizado acciones que han molestado a más de un ciudadano quienes ya están cansado y piden que no sigan en la ciudad. Este viernes trascendió de manera extraoficial que volvieron a secuestrar unos camiones de pasajeros por lo que muchos afirmaron que volvieran a tapar las calles en las próximas horas sin embargo aún no se ve nada de esto.

La situación de los normalistas en la capital chiapaneca ha molestado a todo el sector de los ciudadanos, siendo los mismos colonos de plan de Ayala los que más molestias han demostrado pues en ese lugar se encuentra la escuela oficial y es el primer lugar afectado con las decisiones que se toman por parte de los simpatizantes. Dichos vecinos afirmaron que han solicitado a las autoridades que sean retirados del lugar y muchos más se han unido a esta petición.





“No los queremos aquí, siempre qué hay enfrentamientos nuestros niños tienen que esconderse, cuando roban vehículos mejor no salimos de las casas porque sabemos que habrán problemas y preferimos no salir, tenemos que resguardarnos de cosas que no hacemos, ojalá puedan hacer algo las autoridades” Mayra Cardenas, vecina.

“Pagamos los platos rotos, en la última contienda salió un pequeño con lesiones debido a los gases y los proyectiles que se aventaron; ahora no sabemos qué pueda pasar porque están robando vehículos, están tapando obras y eso tendrá repercusión, esperemos no salir afectados en eso” Mario Megchun, vecino.

El día de hoy, trascendió de manera oficial que un grupo de presuntos normalistas secuestraron nuevamente un par de camiones, en esta ocasión de pasajeros, por lo que una vez que el hecho se difundió las personas comenzaron a decir que en cualquier momento bloquearían la ciudad, sin embargo hasta el momento eso no ha pasado, por lo cual, muchos más afirman que se hará el día de mañana para nuevamente hacerse escuchar.

Por lo anterior los ciudadanos no se han sentido felices y sobretodo no se han sentido seguros por lo cual, incluso se han realizado sondeos presenciales y virtuales para darle un mensaje a las autoridades en donde los votos son con clara ventaja a la decisión de que los normalistas sean retirados de la ciudad para no seguir generando este tipo de problemas.

Al parecer un grupo de presuntos normalistas secuestraron nuevamente un par de camiones de pasajeros / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas