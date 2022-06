Tuxtlecos si ven un beneficio en la construcción de ciclovías

En el Heraldo de Chiapas realizamos nuestra encuesta tradicional en la que nos informamos acerca de la opinión de la ciudadania y en este caso acerca del tema vial que es de suma importancia debe a accidentes que han transcurrido en lo que va del año, en la cual preguntamos a nuestros usuarios si creen que la construcción de ciclovías mejora el flujo vial y evita accidentes a lo que la mayor parte de los encuestados participativos comentan que si beneficia porque los ciclistas ya tienen un lugar específico y no se atraviesan.

Mientras que la cuarta parte de la población participativa en la encuesta mencionan que no se usan, que el gobierno únicamente invierte dinero a saco roto puesto que al parecer como ciudadanos nos hace falta educación vial y no les dan el uso correcto y así evitar accidentes.

A su vez el resto de los participantes mencionan que les da igual y no les ven beneficio alguno; suponiendo que a lo mejor no usan bicicletas o simplemente no han tenido percances en accidentes viales.

Es de suma importancias las ciclovías en carreteras y calles puesto que el viernes 20 de mayo se presentó un accidente en el cual una motocicleta, un ciclista y un vehículo resultaron afectados por falta de estas zonas especiales, en el cual el más afectado fue el conductor de la bicicleta ya que no tienen la costumbre de usar algún articulo de protección.

Paramédicos atendieron a los conductores quienes afortunadamente terminaron estables tras el aparatoso incidente en la capital / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Es por eso que las autoridades exhortan a la sociedad a manejar con precaución y a portar artículos de protección y a los conductores vehiculares tener el respeto por estos transportes de dos ruedas;