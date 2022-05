Uber es más seguro que un taxi local: Ciudadanos

En ocasiones dudamos en la seguridad del servicio de Uber y es normal, pues no es el servicio de transporte “convencional”; puesto que la plataforma tiene como objetivo no sólo ser una opción de transporte para ir de un punto A al B si no que se va creando como una comunidad en la que tú y cada uno de los Socios Conductores ponen su granito para hacerlo una opción de transporte seguro, confiable y accesible.

Puedes leer también: Ciudadanos piden que el gobierno mejore la seguridad en Tuxtla

Debido a este servicio que se presenta en diferentes estados de la república en el Heraldo de Chiapas se realizó una encuesta en la cual pudimos conocer la opinión del público para saber si se sentirían más seguro al utilizar el servicio de Uber o seguir usando el taxi local de la ciudad el cual en ocasiones no presenta el mismo servicio puesto que no manejan un registro en una app en la que puedas obtener información verás en el momento de tu viaje.

Aunque el servicio no sea utilizado debemos de informarnos puesto a cualquier situación de emergencia / Foto: Nadia Baez | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo a esta pregunta realizada el 57% de la población participante menciona que sí, porque en el servicio de Uber en su app te da a conocer datos sobre el chofer así como también te da el acceso a la ruta que está tomando el chofer del vehículo y conocer por que ruta legarás a tu destino; mientras que el 29% de los usuarios participantes piensan todo lo contrario puesto que ellos consideran que la inseguridad está a la orden del día.

El público restante participativo del 14% comenta que les da igual puesto que no usan ninguno de los dos servicios / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

El público restante participativo del 14% comenta que les da igual puesto que no usan ninguno de los dos servicios; considero las 3 partes importantes pero también cabe mencionar que aunque el servicio no sea utilizado debemos de informarnos puesto a cualquier situación de emergencia o si alguna persona dentro de nuestro circulo social llegara a necesitar de estos servicios y considerar el más seguro aunque si bien sabemos que la inseguridad esta a la orden del día pero podemos seguir fomentando dichas actividades las cuales salvaguarden la seguridad social.

Conoce y participa nuestra nueva encuesta: