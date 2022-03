Ubers sin miedo a operativos en Tuxtla, aún no hay más autos

La aplicación de transporte en Chiapas está en pausa y se mantendrá así hasta que pueda resolver sus diferencias con transito del estado, quienes no están conformes desde su llegada a la ciudad capital. Por lo anterior, solamente se mantendrán los cuatro o cinco conductores quienes sí pudieron registrarse antes de que comenzara el tiempo de espera.

Los choferes de esta modalidad afirman no estar preocupados por los operativos sino por el tema de la secretaría pues ahí es donde han tenido más problemas a tal grado de que alguno, en su inicio, sufrió un remolque al corralón.





Han pasado meses desde que se dio la noticia de que la aplicación de transporte más famosa en México (Uber) entraría a Chiapas; desde el día uno, el conflicto se dio entre los transportistas pues afirmaban que no era justo para ellos, mientras que la plataforma no se pronunciaba pues afirmaban que ya estaba todo en regla.

Actualmente ya no se puede iniciar el proceso para ser conductor de Uber pues se mantienen a la espera de ver como se resuelven las cosas, mientras tanto solamente están los cinco conductores registrados al inicio.

Para ellos este tema ha sido complicado desde el principio, pues a uno de sus compañeros lo remolcaron sin explicación alguna más que por ser conductor de Uber y eso fue suficiente para levantarlo, afortunadamente, se resolvió de la mejor manera para el conductor quien al final no tuvo que pagar nada pues no cometió una infracción.





Hasta el momento los conductores no tienen problemas con los operativos pues sus preocupaciones vienen de más arriba ya que son regulados por la aplicación y por transito del estado / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Alguno de los conductores comentó sentirse asechado por las autoridades pues es muy fácil identificarlos ya que tienen el teléfono a la vista y cuando alguien de los uniformados lo identifica los acompañan por algunas cuadras, según comentan.

Sobre el tema de los retenes y de los operativos de transito, comentan no tener ningún problema, pues los principales motivos para ser detenidos es no tener licencia o no contar con placas, sin embargo, para ingresar a la plataforma se debe de realizar todo ese proceso, por lo cual, antes de subirse al vehículo la aplicación de Uber ya tiene los datos y es por eso que muy difícilmente se verán afectados por los operativos; además que sus autos no son parados como transporte pues no cuentan con insignias o colores que sean fácilmente identificados.