Un día sin nosotras es catastrófico para la economía: Esperanza Pérez

“Un día sin nosotras en la economía sería catastrófico, no sería lo mismo México, ni Chiapas, la sociedad sabría que no es la misma sin las mujeres, el Estado Mexicano entendería que se requiere de ellas en todo y para todo, y que por lo tanto, las necesitamos en el ejercicio pleno de todos sus derechos, ni más, ni menos”, afirmó Esperanza Pérez Arriaga, perteneciente a los pueblos zoques de Chiapas.





A la vez, encabeza al Movimiento Organizado de los Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR) que lucha por mejores condiciones de vida económica y social surgido en el 2013 con el intento del gobierno federal de la construcción de la Presa Hidroeléctrica Chicoasén II, ahora sostiene que Chiapas debe ser uno de los estados más beneficiados con la reforma eléctrica en manos del Congreso de la Unión por el aporte a la nación de las cuatro hidroeléctricas.

Insiste que el movimiento seguirá luchando, incluso, más allá de la consumación de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la aspiración de que todos seamos iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, que producto de la determinación del Congreso de la Unión estados más pobres como Chiapas puedan beneficiarse con inversiones en materia de electrificación.

Pérez Arriaga lamenta que el Día Internacional de la Mujer haya surgido precisamente por agravios cometidos en contra de mujeres, por ello este día no es de festejar, sino de analizar las cosas, los escenarios, las realidades, la compleja situación en que viven las mujeres, así como la analizar la importancia de involucrarnos más en todas las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, como amasa de casa, esposas, madres, hijas y hermanas.

“Ya no mas feminicidios, no más lesiones, no más agravios, no más violencia, no más humilladas" Puntualizó / Foto: Esperanza Pérez Arriaga

Advierte que la convocatoria “Un día sin nosotras en la economía” sería una muestra de que la sociedad no sería la misma sin las mujeres, en el caso de los pueblos originarios son los que presentan los más grandes rezagos en todo, en la educación, salud, comunicaciones, vivienda, seguridad, protección, derechos humanos, bienestar, y se complica aun más, porque es ahí donde se pagan las más altas tarifas del servicio eléctrico.

Las mujeres nunca darán marcha atrás, seguirán cada vez más y mejor organizadas, seguirán alzando la voz, las instituciones tendrán que entender que deberán escuchar su voz, no más calladas, ni humilladas, tienen que sobresalir, este día es para alzar la voz, para unirse todas, defender todas las casusas, recalcó Pérez Arriaga.

Pérez Arriaga lamenta que el Día Internacional de la Mujer haya surgido precisamente por agravios cometidos en contra de mujeres / Foto: Esperanza Pérez Arriaga

“Ya no mas feminicidios, no más lesiones, no más agravios, no más violencia, no más humilladas, las parejas deben ser las primeras en respetarlas, las mujeres queremos ser libres, no es el libertinaje, sino la libertad de expresión, de asociación, de organización, de defenderse, un día sin las mujeres sería excelente, sería muy importante, que el mundo las entienda, las escuche, las comprenda y las atienda”.

No estoy de acuerdo con la violencia de género, debe haber igualdad, creo que el sistema de procuración y administración de justicia tienen que ser más contundente, no puede haber un solo casos sin esclarecerse, no más impunidad, quienes sean responsables deben responder ante la justicia por sus actos con sentencias ejemplares, puntualizó.