Un pueblo organizado cambiará el sistema político en Mexico y Chiapas: OPEZ-H

Integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata-Histórica (OPEZ.HIST.), así como miembros del Frente Campesino Popular de Chiapas (FCPCH) y del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo de México (ENUPM), en un escrito dieron a conocer que los cambios profundos que se requiere en México y Chiapas no vendrán del sistema de partidos políticos en México, sino de un pueblo consciente y organizado, desde abajo que se convierta en promotor del bien desde el hogar, barrios, colonias, fraccionamiento, parajes, rancherías, cantón y ejidos.

“Un pueblo que promueve acciones en contra de la injusticia, violencia, un pueblo consciente para luchar por la clase trabajadora no encuentra limites, ni fronteras, no hay obstáculos que detengan a un pueblo bien organizado y los más motivados para organizarnos somos los pobres, los explotados, los que no tienen trabajo, las analfabetas, los obreros, los maestros, las amas de casa, estudiantes, los intelectuales con una formación ideológica a favor del pobre”, señalan Octavio Zunun Aguilar, integrante de la OPEZ-H, uno de los firmantes del documento.





Lo anterior, invitan a mayor participación social consiente y organizada sin liderazgos adicionales ni protagonismos, sino luchar por el bien de todos los de abajo y por la clase trabajadora que es la que más resiente la carestía de la vida y las injusticias que a diario se vive en la sociedad.

“Vamos todos a seguir organizando para hilar el tejido social que tanto necesitamos todos, por el bien de todos, alto a la delincuencia en San Cristóbal de las Casas, no a los partidos políticos y si a organizarte, vamos juntos a combatir los robos y asaltos que vive a diario san Cristóbal”, cita el escrito.