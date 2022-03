Un regreso tranquilo para los estudiantes del COBACH en Tuxtla

Los alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez ya pasaron el primer mes de clases presenciales adaptando a un nuevo sistema y es que los días viernes son oficialmente exclusivas para las clases en línea para que puedan evitarse verse durante tres dias de la semana (viernes, sábado y domingo); tras esto los jóvenes afirman estar adaptándose a la situación y esperan que pronto den el siguiente paso, pues algunas escuelas ya anunciaron que habrán actividades de apoyo en las próximas fechas.

Las clases en los Cobach de Tuxtla volvieron con algunas modificaciones y la más significativa es el tercer día de descanso obligado (aunado al fin de semana) que les da la posibilidad de resguardarse, además de la posibilidad de elegir como quieres llevar la clase si en dado caso es presencial o digital; por lo cual la adaptación al regreso ha sido bastante tranquila para los jóvenes quienes son los que quieren pasar al siguiente paso luego de un mes de clases presenciales.

Lee más: CENAPRED recorre sitio de deslave en cañón del Sumidero, Chiapas

En el Cobach 13 ya se maneja la posibilidad de realizar las actividades que pusieron muy de moda a estas escuelas y que significaban el compañerismo en cada uno porque las acciones se realizaban en equipos y con grupos grandes de gente, por lo cual posiblemente en las próximas semanas exista el aviso de esto y quizá pueda haber aunque sea una clase de estas mencionadas y quizá solamente sea para los del último semestre.

Ante esto los alumnos afirman que las cosas han ido muy bien y que ha sido una adaptación muy tranquila pues afirman que ellos están contentos con todas las facilidades que les brinda la escuela y que están consientes que deben asistir con responsabilidad pues ahora es su trabajo de ayudar para no volver a cerrar las aulas. Además el tema de poder realizar más actividades que solo las escolares es algo que están esperando desde el día uno de volver y afirman estar listos para dar el siguiente paso.

"Queremos más actividades como el que nos pongan torneos, bailables, cosas que disfrutaron nuestros hermanos" / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“Creo que ha sido un momento bueno la pandemia no ha afectado este mes y hasta ahora no ha habido ningún caso positivo, la escuela nos cuida, los maestros nos cuidan y es momento de devolverles el favor así como cuidarnos nosotros para que no hayan más contagios” Raúl Moreno, tercer semestre.

“Queremos más actividades como el que nos pongan torneos, bailables, cosas que disfrutaron nuestros hermanos en anteriores años y que por eso entramos a esta escuela; estamos listos para el siguiente paso que esperamos que sea pronto” José Ricardez, alumno.

“Ha sido un comienzo fácil puesto que hemos tenido todo el apoyo de los directivos y también las formas necesarias de evitar contagios, estamos felices de que no se hayan presentado y queremos seguir así para que no dejemos de ver a nuestros amigos” Paulina Culebro, estudiante.

Por ahora de manera oficial se sabe que las clases presenciales continuarán durante todo el tiempo que se pueda y de aquellas extras no se sabe mucho, pues hasta el momento la escuela no se ha pronunciado por lo cual son solamente rumores.

Los alumnos están contentos con el regreso a las clases presenciales y mencionan que no quieren dejar de ver a sus compañeros nuevamente / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas