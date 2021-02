UNACH sin compromiso en el caso de Mariana: estudiantes

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), acusaron este lunes que el rector de la casa de estudios, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, no se compromete con la investigación del crimen cometido a finales de enero contra Mariana Sánchez Dávalos, en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, dónde prestaba servicio social en su calidad de pasante de la licenciatura de médico cirujano, por lo que pidió la intervención directa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En conferencia de prensa, a nombre de las y los estudiantes, Itzel Serrano Castillo, lamentó que la máxima casa de estudios de Chiapas no manifiesta hasta ahora su compromiso público y en los hechos la investigación del crimen, no obstante que existió con mucha anticipación una cadena de denuncia por parte de Mariana "N", ante varias autoridades de la misma Universidad y ante la Secretaría de Salud, más bien en las indagaciones "solo pretenden limpiar la imagen de las instituciones", cuando el clamor social es investigación a fondo para castigar a todos los responsables.

Plantearon remover a todos los pasantes de la licenciatura de médico cirujano de las unidades médicas en la que actualmente se encuentran para proteger su vida y su salud, pero a la vez, pidan disculpa pública por parte de las autoridades de la universidad, así como encabecen la exigencia de una una investigación imparcial a fondo con perspectiva de género para demostrar a México y al mundo que en verdad están comprometidos con la educación, con la vida y la salud de las y los estudiantes.

Solicitan los y las estudiantes la incorporación en las investigaciones del crimen contra su compañera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ONU Mujeres en las investigaciones, a la vez, se inhabiliten a las personas servidoras y servidores públicos involucradas por omisión en los atropellos cometidos contra Mariana Sánchez Dávalos.

También exigen que se aseguren las condiciones dignas para los estudiantes prestadores de servicios y no aplicar represalias por parte de la máxima casa de estudios en contra de los y las alumnas manifestantes; hay docentes que respaldan, pero hay quienes ejercen presión.





Colocan lonas para pedir justicia por Mariana y su muerte/ Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur





Advierte ante medios de comunicación, que en tanto no se atiendan los requerimientos del estudiantado planteados a las autoridades de la UNACH, el paro de los estudiantes no será levantado, no hay marcha atrás, vamos por nuestros derechos y los derechos de los futuros universitarios hasta las últimas consecuencias.

A ello, Manuel Bautista, de la facultad de Ingeniería, dijo que alumnos han recibido amenazas por parte de autoridades de la institución para obligarlos a suspender la movilización, aunque llamó a todas las facultades a sumarse a la exigencia para no normalizar la violencia, las agresiones, los abusos y avisos que se presentan en todas las facultades u escuelas, la exigencia es salvaguardar la integridad de cada alumna y alumno, que las y los estudiantes regresan sanos y salvos a su casa.