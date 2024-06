UNICACH inicia proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo

El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Juan José Solórzano Marcial, ha iniciado el proceso de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos, encabezado por la doctora Esmeralda García Parra. Este contrato no se ha firmado desde el año 2018.

En conferencia de prensa, el rector mencionó que no hay un plazo determinado para concluir la revisión y alcanzar la firma del contrato. "Por nuestra parte, el compromiso es la revisión, una obligación estipulada para la universidad cada dos años. Sin embargo, la modificación también se sustentará en la Ley Federal del Trabajo. La revisión no es sencilla; queremos acuerdos y hay compromiso de ambas partes. Quien tenga la razón se reflejará en la firma," explicó Solórzano Marcial.

Solórzano Marcial también señaló que en ocasiones anteriores ha habido un incremento salarial del 3.4%. Los alcances de esta revisión dependerán de la disponibilidad presupuestal. "Vamos a revisar lo que sí se puede aumentar y lo que no sea posible no se podrá autorizar. De lo que se trata es que haya certeza laboral. Ya tenemos una primera propuesta del sindicato, pero no hay fecha para la firma del contrato," añadió.

En la sede de la rectoría de la UNICACH, insistió en que el compromiso de esta negociación es de ambas partes. "Es normal que haya demandas en estas negociaciones; es un proceso complicado que ha pasado por distintas etapas. Apelamos a los compromisos, a los acuerdos y al beneficio para la institución de educación superior," enfatizó.

Por su parte, García Parra indicó que se busca fortalecer las cuestiones académicas, un reglamento interno para los trabajadores, y apoyo para la despensa debido a que los salarios no son tan altos como se quisiera. "Los socios son 710 trabajadores. Será un trabajo de mucho tiempo, pero no tenemos por qué llevarnos más de un mes en la revisión," comentó.

García Parra detalló que el salario de un docente de 20 horas es de 5 mil pesos por quincena, mientras que los técnicos asociados ganan 4 mil pesos, los asociados alcanzan los 18 mil pesos al mes y los profesores titulares ganan hasta 35 mil pesos al mes. "Aunque la petición es de un aumento del 5% al salario y 10% a prestaciones, esperamos acuerdos cordiales. Si no fuera así, acudiremos a los tribunales para acatar lo que ellos dicten. Ya se ha presentado una propuesta base sobre la que iniciamos las negociaciones," apuntó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️