Unidad 071 de la UPN fomenta el respeto a la diversidad y los derechos

La Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) fomenta entre universitarios la comprensión de los derechos de la mujer a través de la oratoria sustentado en la expresión de la poeta de Comitán de Domínguez, Rosario Castellanos, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se trata de proyectar la igualdad de oportunidades, el respeto al género, la inclusión como contenido en la academia, el respeto a la diversidad y los derechos de las mujeres.

No se respetan, hay corrupción, sigue habiendo violencia, sigue habiendo desigualdad de oportunidades en lo laboral sobre todo: Elda Pérez

La maestra Elda Pérez Guzmán, asesora académica de la licenciatura en psicología educativa en la UPN, explica que nuestra sociedad no ha alcanzado a comprender en su justa dimensión todos los derechos de las mujeres en la diversidad de leyes, “no se respetan, hay corrupción, sigue habiendo violencia, sigue habiendo desigualdad de oportunidades en lo laboral, sobre todo, se marca mucho”.

También puedes leer: 8M Día Internacional de la Mujer, prevén marchas en Tuxtla y actividades

Pero también hay desigualdad en materia económica, política, social, cultural, por todo ello es que se tienen que estar manifestando las mujeres, sobre todo, “tristemente también por la cuestión de agresión y la cuestión de los feminicidios, es terrible, toda esta descompostura social que hay en relación a la mujer se ve como una situación de carácter antropológico, de ver cómo realmente la parte masculina actúa en una situación como manada”, añadió.

Añadió que en un mundo globalizado, de consumismo, en el que prácticamente nosotros estamos enajenados con las redes sociales es mucha información que trastorna / Foto: Maestra Helda Perez Guzman

Enfatizó en entrevista, que la institución de educación superior que trabaja de manera híbrida su enseñanza por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), pretende incidir en el conocimiento pleno de todos los derechos de las mujeres, es preocupante que ha habido casos de violación en los que intervienen varias personas “para masacrar”.

Toda esta situación de agresión, no es solo de cultura, sino también de carácter psicológico, tiene que ver con la educación, con la formación, tanto desde el hogar como escolar, la escuela juega un papel importante, la academia pretende con su plan curricular de estudios de la licenciatura en psicología educativa que los educandos se conviertan en agentes de cambio con el trabajo de la parte socioemocional, la parte cognitiva, la parte humana.

Por ello se preparan ahora los chicos justamente para transformar estas realidades, actitudes, conductas que han cambiado con la raza humana; estos procesos formativos están siendo bien asumidos, por la pandemia ha sido en línea, de forma híbrida, se trata de que las y los estudiantes vayan teniendo otra mirada reflexiva, con conciencia y propositiva a favor de la sociedad, la aspiración es que veamos cambios con la sensibilización desde la psicología humanad para que la gente no sea tan insensible, sino empática, destacó Pérez Guzmán.

No se trata de trabajar una situación de agresión feminista, sino una situación de transformación / Foto: Maestra Helda Perez Guzman

Añadió que en un mundo globalizado, de consumismo, en el que prácticamente nosotros estamos enajenados con las redes sociales es mucha información que trastorna, y la aspiración es que las y los estudiantes puedan contribuir a generar cambios, y a las mujeres hay que convocarlas a tener estos valores y principios de dignidad, de luchar por los derechos, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

Respetarnos todos y todas, para que vivamos en fraternidad, en paz y en solidaridad por el bien de todas y de todos, puntualizó

No se trata de trabajar una situación de agresión feminista, sino una situación de transformación, de proyección, en el que no se vean hombres y mujeres, sino en el que trabajemos como seres humanos, no podemos vivir más confrontados, sino respetarnos todos y todas, para que vivamos en fraternidad, en paz y en solidaridad por el bien de todas y de todos, puntualizó.