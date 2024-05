Unidades económicas restauranteras, con un 40% menor al 2023 en demanda de servicios

Las expectativas, los proyectos y las estimaciones en la industria restaurantera para este 2024 no ha sido lo que las empresas esperaban, hay zonas en Chiapas, sobre todo los sitios turísticos como San Cristóbal de las Casas, donde estamos un 40 por ciento abajo de la ocupación y demanda de servicios del 2023, la situación es muy delicada, ninguna unidad económica puede subsistir con este escenario, seguimos insistiendo a todos que hay que disminuir la percepción y la inseguridad, dijo el presidente de la CANIRAC, Guillermo Acero Bustamante.

Dice que la inseguridad en Chiapas son hechos aislados y está en unos municipios, al menos 12 de los 124, y eso debe bajar, tanto la inseguridad como la percepción, en datos duros estamos en segundo lugar a nivel nacional en materia de seguridad, y eso hay que valorarlo de todo lo que se hace sin dejar de reconocer los hechos aislados, pero la temporada pasada, en Semana Santa hubieron eventos de delincuencia que hicieron tronar el estado, las playas quedaron casi al 50 por ciento, pero fueron eventos aislados.

La gastronomía siendo un papel importante en la región busca subir los números en relación a la ocupación y demanda de servicios / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Reconoce que Chiapas tiene esa debilidad en materia de inseguridad en algunos municipios, pero Chiapas es muy grande y necesitamos el apoyo de todos para que baje la percepción de inseguridad, no es que no haya inseguridad, si la hay pero está focalizada, en el caso de San Cristóbal de las Casas la misma gente de Tuxtla Gutiérrez no está llegando a esa ciudad de los Altos, le ha e falta todo, es el pueblo más mágico de México y hay que apoyarlo.

A San Cristóbal de las Casas hay que apoyarlo por la gastronomía, por sus eventos, su clima, hospedaje y todo lo que tiene, nosotros creemos que algunos puntos de inflexión no se han dado, hemos disminuido, pero esperamos que en este mes de mayo haya una superación de al menos un 15 por ciento, esa es la estimación en demanda de servicios.

Este año con logramos que el Congreso del Estado decretada a la gastronomía como matrimonio cultural del estado y eso nos va a ayudar, tenemos quehacer un turismo gastronómico robusto, hay que explotarlo para ser punta de lanza, tenemos ingresos en el número 23 de todos los estados del país por turismo, y tenemos que hacer un pacto estatal de no hablar las carreteras alimentos un año y en ese lapso vamos a tener un sesión privada para generar empleos reales no con subsidios.

Tenemos en San Cristóbal de las Casas tres o cuatro afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados que desean traspasar sus negocios por falta de rentabilidad, por eso tenemos que visitar al estado, en Puerto Artista en el municipio de Tonalá también les ha pegado a los palaperos la baja en la demanda de servicios, la Semana Santa para ellos fue muy mala.

Todo el sector no ha despedido trabajadores, unos 200 mil en el estado, se ha mantenido la planta productiva, pero necesitamos ese apoyo de todos, vamos a realizar el taco más grande del mundo, se está organizando, para elevar la crisis emocional, será en agosto, vamos a realizar la Gran Semana Gastronómica con conferencias, pláticas, catas de café, catas de vino, serán muchos eventos en diferentes lugares del estado, añadió Acero Bustamante.

Apuntó que la industria es muy resiliente conformada por fa ilias, el 97 por ciento de las 48 mil empresas son micro empresas familiares, pero necesitamos apoyarnos todos, necesitamos visitar mucho los restaurantes, hay una mejora de la imagen, la propia no es obligatoria, los prestadores de servicios se lo tienen que ganar, pero mejorar en todos los aspectos depende de que no tapamos las carreteras.