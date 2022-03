Universidad Salazar dice atender problemática de retraso de títulos

La rectoría del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas o Universidad Salazar, informó que se realizó un acompañamiento a los egresados para la obtención de su documentación de titulación y cédula profesional, dialogamos con todos, con los alumnos actuales, con padres de familia, para buscar soluciones a sus necesidades, así como con el personal docente y administrativo.

Por conducto de la Secretaría de la Universidad Salazar y Unidad de Comunicación Social, se proporcionó información de la rectora, María Inés Pimentel Tort, en la que señala que sostienen acompañamiento con los egresados que hace unos días se inconformaron por problemas para su titulación.

"Lo que nos ocupa es seguir siendo la cuna de líderes en Chiapas, en la historia de la institución suman más de 60 mil egresados" enfatizó la institución, que en el 2018 inició una transición para el otorgamiento de títulos físicos a los electrónicos por mandato de la Secretaría de Educación Pública, al igual que el resto de las instituciones de educación superior privadas.





Universidad reconoce atraso en la entrega de titulación por los procedimientos ordenados por la Secretaría de Educación Pública / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En esta ocasión no fue posible entrevistar a la rectora Pimentel Tort, sin embargo, en su nombre Comunicación Social insistió que ella se ocupa de la atención de la transición de ese formato: "Efectivamente tenemos un rezago o un atraso en la emisión de títulos por los procedimientos que se cambiaron y la Secretaría de Educación en el estado tiene sus procedimientos y vamos conjuntamente con ellos realizando los trámites, desde el 2019 se inició ese proceso y son aproximadamente mil 769 títulos ya en plataforma, de ellos, la SEP nos ha liberado mil 752, entre licenciatura, maestría y postgraduados, únicamente tenemos 17 títulos con el proceso y pendiente de que se libere".

No fue posible hablar con padres de familia y los alumnos actuales realizan actividades sin contratiempos, no quisieron hablar a la prensa, mientras que la rectoría insiste que aún tiene procesos que siguen su curso en la Secretaría de Educación: "Vamos por paso, tenemos actas entregadas, también tenemos de los mil 752 títulos ya liberados que los egresados vengan a recoger, aunque sea digital no se los podemos mandar por correo electrónico, para que en una memoria USB hagamos entrega nosotros de esos títulos profesionales".





La institución aclaró que ya no despachan en ella el anterior rector, Emilio Salazar Narváez, y el vice rector, Emilio Enrique Salazar Farías, sin embargo, la nueva rectora Pimentel Tort es la que ha acompañado a los egresados que han tenido problemas ante la Secretaría de Educación para generar la certeza del trámite realizado ante la autoridad de educación en el estado y para que les dijera que los trámites ya está ahí. "Hay la confirmación de esa institución a los egresados del trámite, los procesos siguen su curso, es lento, pero es el resultado de una reforma del Congreso de la Unión que se inició en el 2018, la aspiración es que se liberen y entreguen todos en este año, no depende de nosotros, sino de los trámites de todas las instituciones privadas y de la carga de trabajo de la Secretaría de Educación".