Universitarios de Chiapas protestan en apoyo a la Reforma del Poder Judicial

Con la presencia del presidente estatal de Morena, Carlos Molina, jóvenes de universidades públicas de Tuxtla Gutiérrez realizaron una manifestación en la plaza central de la capital para manifestar su respaldo a la reforma al poder judicial federal, "más democracia y menos dedocracia".

Uno de los representantes de los manifestantes, Ángel Nuñez, explicó que los estudiantes respaldan la propuesta del Congreso de la Unión a iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para acabar con las injusticias, está nueva reforma "se ha trabajado muy bien y nos favorece".

Jóvenes de universidades públicas de Tuxtla Gutiérrez realizaron una manifestación en la plaza central / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Esta reforma nos favorece porque no se nos ha dado el apoyo, se ha dado un buen de privilegios a la alta cúpula, ejemplo de ello el poder a favor de Ricardo Salinas Pliego, un personaje que se ha amparado para no pagar impuestos, mientras que las demandas del pueblo no se atienden de manera pronta y expedita.

El poder judicial federal recibe de presupuesto casi del tamaño de una institución cuando hay muchas injusticias, abusadores salen libres por mandato del juez, insistió Núñez al dar a conocer que participan alumnos de la UNACH, UNICACH, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Intercultural y otras.

Mientras que Alejandro Aguilar dijo que los jóvenes somos los más afectados, y tenemos que impulsar un cambio en el poder judicial para que se acaben los privilegios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los que más dinero reciben, es lamentable que no tengamos todo acceso a la justicia, es importante que la ciudadanía exija sus derechos.

En presencia del dirigente estatal de Morena, Carlos Molina, insistió que los jóvenes estamos a favor de una reforma que garantiza certeza, legalidad y que se acaben los privilegios para jueves y ministros, hay un gran tráfico de influencias y es lo que queremos cambiar, que no sea la cúpula la que decida, se trata de que la justicia sea para la gente, que así como elegimos al presidente y al poder judicial también se elijan a ministros y jueces.

Se trata de que la gente más capacitadas llegue a los cargos, no cualquiera podrá serlo, "yo quiero ser pero no puedo porque no tengo las capacidades", se va a respetar que quienes sean postulado cumplan con los requisitos, principalmente tengan la capacidad y el perfil para ello, insistió.

En su momento, el presidente estatal de Morena, Carlos Molina, dijo hay que cambiar al poder judicial federal por voto popular, ya dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que hay que hay un cambio similar al de Estados Unidos de América, y descarta que se pretenda conceder el poder absoluto al poder Ejecutivo con estas reformas, más bien que el pueblo decida la elección de jueves y magistrados.

Desconoce los artículos de la Construcción que se tengan que reformar, y dijo que Morena con su militancia de Chiapas estará en el último evento del grito de independencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sostiene a la diputada local electa al Congreso del Estado de Chiapas, Sahara Munira José Luis, a pesar de que ha sido impugnada por no ser parte de la diversidad sexual.

