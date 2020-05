Urge un plan efectivo para evitar daños mayores por contingencia en Chiapas

“Sí la gente no tiene recursos va a delinquir, y eso es preocupante, sí se extiende más tiempo la contingencia, por ello urge un plan efectivo para enfrentar la situación más critica en Chiapas”, afirmó Mario Guzmán Gómez, empresario restaurantero y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Chiapas, luego de conocerse que vienen 21 días más severos en los contagios en la entidad.

Añadió que “la preocupación es latente, todos los empresarios vivimos en una ciudad donde la mayoría vive al día, hay muchos sin trabajo y sin recursos, tienen familias y gastos que atender y si no se les apoya a estos grupos, lo que va a pasar es que van a empezar a delinquir y no queremos que eso suceda”.

No lo harán por gusto sino por necesidad, eso nos preocupa, estamos trabajando para que los negocios subsistan, pero si esto sigue, la gente va buscando la forma de sobrevivirMario Guzmán Gómez, empresario restaurantero

Puntualizó que “hay negocios que están trabajando a puerta a cerrada y obtienen recursos para sus gastos fijos y pago de personal, lamentablemente no hay apoyos necesarios para enfrentar esta contingencia, ni estatal ni federal, necesitamos apoyos que en realidad ayuden para seguir avanzando”.

Destacó que como Consejo Coordinador Empresarial ya se han manifestado y solicitado el apoyo para los empresarios y la ciudadanía que va al día, Chiapas vive de la burocracia, no hay empresas, no hay industrias de transformación y eso limita la actividad económica.

No descartó que el gobierno “tenga un plan económico para que nuestro estado no se venga en picada, urgente porque la situación se está volviendo más complicada, no hemos visto un plan serio hasta hoy”.

Explicó que urge un apoyo permanente en lo que resta de la contingencia “un apoyo económico, para los empresarios, nos gustaría un apoyo y crédito blando y no con intereses bancarios, sino que sea realmente un apoyo, intereses blandos en la tasa de interés. La situación nos está agobiando a todos y no lo estamos pidiendo regalado, pero si con facilidades para poder pagarlo”.

Agrega “mientras en otros estados el agua potable fue tasa cero además de apoyo en la energía eléctrica, acá en Chiapas este mes vino más caro el agua y el de energía eléctrica, y esto no puede ser”.

Por ultimo hizo un llamado a los chiapanecos “pedirles que se cuiden, no salir a las calles, evitar las reuniones, no queremos que esto se propague y se prolongue, queremos que se termine y ponernos a trabajar, que las autoridades emitan un plan conjunto para toda la población para que enfrentemos de la mejor manera esta parte más crítica de la contingencia”.

/BJ