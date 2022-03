¿Usar los puentes peatonales o morir?, Tuxtlecos opinan

Tuxtla Gutierrez.- Hace unos días un lamentable accidente se suscitó en la capital en donde una mujer falleció luego de ser embestida por un colectivo al cruzar la peligrosa calle; éste hecho alertó a los ciudadanos quienes afirman que no hay consciencia vial en cuanto al pasar de una calle a otra pues existen todo tipo de cosas que previenen este tipo de accidentes, una de esas son los puentes peatonales que parece que están de adorno según comentan

Parece que el dicho “echando a perder se aprende” no funciona para los de Tuxtla Gutiérrez y a es que a pesar de haberse suscitado muchísimos, pero muchísimos accidentes de tránsito en donde el saldo ha sido hasta perder la vida aún no se genera la consciencia vial deseada según algunos pues la mayoría de las personas prefieren arriesgar sus vidas que perder menos de tres minutos al utilizar los puentes peatonales que existen en la ciudad. Algunos de los comentarios que más escuchamos durante el sondeo del porque no se utilizan estas vías fueron por la prisa, por la flojera o porque ya están acostumbrados a driblar los automóviles.

En Tuxtla Gutiérrez los accidentes más letales se han visto en los libramientos de la ciudad, sitio en donde los carros manejan con su completa velocidad por lo que frenar prácticamente es imposible y producto de esa velocidad el impacto termina siendo mortal; el principal problema de esto es que prácticamente en estos sitios existen puentes para que las personas puedan trasladarse con completa seguridad hacia el otro lado sin embargo a pesar de lo anterior se siguen suscitando casos mortales como el que acabamos de vivir hace apenas en las últimas horas.

Es mucho más cansado subir todos esos escalones que pasar por en medio, al final el riesgo es el mismo

Para las personas esto no es algo de espantarse y es que para la cultura del Tuxtleco los puentes de la capital chiapaneca solamente están de adorno, según comentan ya que la mayoría los veo como algo que les quita tiempo para realizar sus tareas y otros más piensan que es algo desgastante, pues les da pereza estar hacer un recorrido que les consuma más de tres minutos cuando cruzar solamente les tomaría uno. Por lo anterior a pesar de los sucesos la gente sigue prefiriendo el peligro de cruzar la calle que de tomar el puente.

“Es mucho más cansado subir todos esos escalones que pasar por en medio, al final el riesgo es el mismo" / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“ Ahora mismo ya estoy en tiempo para ir al trabajo imagínate si me tardo más en utilizar el puente, eso genera pérdida de tiempo y no nos lo podemos permitir porque en la chamba no importa porque llegues tarde, con el simple hecho de estar minutos retrasados ya te empiezan a generar descuentos y por la situación no estamos para eso” Ana Luisa, oficinista

“El tiempo es el principal motivo puesto que cruzar todo eso te consume 5 minutos y pasarlo por aquí son 30 segundos; no siempre hay carros y solo hay que fijarse bien para evitar un accidente” Carlos Adrián, Electricista.

"Las futuras generaciones podrían utilizar estos puentes y así evitar miles y miles de sucesos que transcurren en la ciudad" / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“Es mucho más cansado subir todos esos escalones que pasar por en medio, al final el riesgo es el mismo, arriba te pueden asaltar y aquí abajo te pueden atropellar así que cualquiera de las dos cosas son peligrosas si no estas con cuidado” Estudiante.

“Debemos a generar conciencia quizá los jóvenes de ahora se educaron con la mentalidad de no necesitarlos, sin embargo ellos deberían reaccionar y empezar a cambiar; las futuras generaciones podrían utilizar estos puentes y así evitar miles y miles de sucesos que transcurren en la ciudad” José Escobedo, padre de familia.