USICAMM desaparecerá: ¿Qué significa para los maestros en México?

El panorama educativo en México enfrenta cambios significativos, particularmente en lo que respecta a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). A lo largo de los últimos años, este organismo ha sido objeto de críticas y debates entre los docentes, quienes han manifestado inconformidades relacionadas con las reglas y procesos que establece para la asignación de plazas y la movilidad laboral en el magisterio, hoy parece que sus días están contados, pues la presidenta electa anunció su desaparición.

La USICAMM fue creada para regular el ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros en el sistema educativo nacional, con el objetivo de garantizar que las plazas fueran asignadas de manera transparente y con base en el mérito académico y profesional. Sin embargo, algunos docentes han expresado que las reglas implementadas por este organismo han generado inestabilidad laboral, afectando negativamente su desarrollo profesional.

Margarita Concepción, docente y representante sindical, que ingresó al sistema educativo bajo el régimen del Servicio Profesional Docente señaló, que esta ley tuvo beneficios y contras, pues si bien llegó a evitar la compra de plazas, terminó reduciendo las posibilidades de los docentes de tener un mejor desempeño laboral.

"La entrada de la USICAMM afectó a quienes ya estaban en el sistema, particularmente, en los procesos de cadenas de cambio. La participación en la cadena de cambios era anual, y los maestros podían mover su lugar de trabajo cada año. Con la USICAMM, este proceso cambió, obligando a los maestros a permanecer dos años en una escuela antes de poder participar nuevamente en una cadena de cambio”dijo la docente.

Foto: Manuel Núñez / Diario del Sur

Señaló que las reglas actuales exigen que los docentes con menor antigüedad sean sujetos a desplazamiento en las cadenas de cambio, lo que puede resultar en que estos profesores se vean obligados a trasladarse a escuelas más lejanas, con menos horas de trabajo y en consecuencia, una reducción en su salario.

"Cuando soy contratada, no importa las horas con que me vaya, me puedo ir con 40 horas, pero estoy sujeta a desplazamiento y tengo que escoger la escuela que quede libre cuando me corresponda el número. Muchos que fueron desplazados y se ubicaron más lejos, pero esa es la Ley de Educación que nos permite movernos, y no importa cuántas horas tenías, solo agarrabas las que estaban libres”, señaló la representante.

La docente explica que el proceso de asignación de horas y plazas se ha vuelto más complicado. Los maestros que buscan incrementar sus horas de trabajo deben someterse a exámenes adicionales, lo que no siempre garantiza una mejora en su situación laboral.

Los maestros del Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto esperan con entusiasmo la llegada de los alumnos el próximo lunes/Foto: Manuel Núñez / Diario del Sur

"El examen no es el problema. El problema es que la Secretaría y la USICAMM no te sueltan las horas porque tienes que incrementar. Estás en una escuela donde eres el único maestro de la asignatura, tienes 15 horas y estás en una escuela con tres grupos de primero, segundo y tercero. Si haces tu examen de incremento, ¿a dónde vas a incrementar? Si hay una escuela, pero esta te queda a una hora. Tienen que compactarte los horarios y ves cómo le haces, pero tienes que cubrir esas dos escuelas, y si no te da tiempo, primero contratan a los de nuevo ingreso y después te dejan volando para ver qué horas vas a dar”, refirió la docente.

¿Cuál es el futuro del USICAMM?

El futuro del USICAMM se encuentra en un punto crucial. La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ha propuesto poner fin a este organismo y crear un nuevo sistema que tome en cuenta las necesidades y experiencias de los docentes. Esta propuesta ha generado expectativas y también incertidumbre entre los maestros, quienes esperan que las reformas puedan solucionar las problemáticas que han señalado.

Por su parte, la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reiteró que se está promoviendo la participación de todos los docentes en una Consulta Nacional, ejercicio que busca recabar las opiniones y experiencias de la base trabajadora, para que el SNTE pueda proponer una opción que sustituya al USICAMM y que responda mejor a las necesidades del magisterio.

Los maestros preparan con anticipación los temas a tratar en este regreso a clases / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Mientras el proceso de transformación del USICAMM avanza, el magisterio nacional sigue enfrentando desafíos en cuanto a la estabilidad laboral y el reconocimiento profesional. La consulta propuesta por el SNTE se perfila como un espacio crucial para que los docentes puedan expresar sus preocupaciones y propuestas, con la esperanza de que el sistema que surja de este proceso pueda ofrecer soluciones más justas y equitativas.

La desaparición de la USICAMM se debe a una serie de críticas y cuestionamientos sobre su funcionamiento y la efectividad de sus procesos.

Diversos sectores argumentaron que la unidad no había logrado cumplir con su propósito de manera adecuada, señalando problemas en la implementación de los exámenes y la falta de transparencia en algunos casos. Además, se mencionó que la USICAMM había generado un ambiente de incertidumbre entre los maestros, quienes percibían los procesos de evaluación como complejos y punitivos.

