"El presidente se comprometió" Usuarios exigen condonar deuda de energía eléctrica

Integrantes de la Red de Comunidades Indígenas Campesinas y Popular, Construyendo Resistencia y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica-Chiapas, exigieron la condonación de la deuda y la tarifa justa sobre la energía eléctrica en el estado de Chiapas, ya que actualmente están pagando una cantidad muy exagerada y qué algunos tienen únicamente un foco o hasta 2 en cada domicilio.

En conferencia de prensa, recordaron que el presidente de México se comprometió a condonar la deuda de los consumidores de la energía eléctrica, así también una tarifa justa, pero que actualmente esos compromisos quedaron en el aire.

"El presidente de México se comprometió condonar las deudas de los usuarios de la energía eléctrica y un pago justo, pero hasta la fecha no se ha hecho, únicamente en el estado de Tabasco les condonaron la deuda y están pagando una tarifa justa" señaló Hugo Pérez Hernández.





Así tambien el grupo de indígenas procedentes de la zona norte, sierra y altos de Chiapas, exigieron al gobierno de la República, no más proyectos de muerte, respeto a los territorios, respeto a los derechos humanos y de los acuerdos de San Andrés, libertad a todas y todos los presos políticos recluidas y recluidos en diferentes penales de México.

"La energía eléctrica es un derecho humano y hasta la fecha han sido violentados, el presidente de México dijo que iba a condonar las deudas, así como una tarifa justa, sin embargo no se ha hecho, por lo que exigen los indígenas que se cumplan estos compromisos", señaló Luis Abarca integrante de la organización Digna Ochoa.

Finalmente, Pérez Hernández dijo que estas demandas justas del pueblo se deben de atender de manera urgente, ya que "en el 94 ante la omisión del gobierno mexicano, el EZLN se levantó en armas y no queremos adelantarnos, porque esto podría provocar un problema serio porque las demandas de los indígenas y campesinos no se han cumplido, no sabemos que va a pasar después, porque hasta la fecha los indígenas siguen siendo pisoteados".