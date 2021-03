Va por México presenta sus abanderados para diputaciones federales en Chiapas

Los partidos políticos PAN, PRD y PRI, que integran la coalición "Va por México" presentaron este martes los candidatos y candidatas propietarios y suplentes que contenderán para la elección de 13 diputaciones federales en los comicios del 6 de junio venidero, del 22 al 29 de marzo serán los registros ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el tope de gastos de la campaña a desarrollarse del 4 de abril al 2 de junio es de un millón 648 mil 489 pesos.

Incluyen a ex colaboradores de los ex gobernadores Juan José Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, Mario Carlos Culebro Velasco, ex secretario de Transportes y de Gobierno; Julián Nazar Morales, ex secretario del Campo; José Antonio Aguilar Bodegas, ex secretario del Campo y Roberto Aquiles Aguilar Hernández, ex secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.

Los distritos electorales en Chiapas son trece, el 1 tiene cabecera en Palenque, Mauricio Lastra Escudero; el 2, en Bochil, Roberto Aquiles Aguilar Hernández; el 3, en Ocosingo, Reina Marín Ovando; el 4 en Pichucalco, Mirna Carolina Calvo Chacón; el V, San Cristóbal de Las Casas, Lorenzo López Mendez; el VI, Tuxtla Gutiérrez, pendiente de definir; VII, Huixtla; Judith Torres Vera; VIII, Comitán de Domínguez, Mario Carlos Culebro Velasco; IX, Tuxtla Gutiérrez, Emilio Enrique Salazar Farías; el X, en Villaflores, Julián Nazar Morales; el XI, en Las Margaritas, Cristina Morales; el XII, en Tapachula, José Antonio Aguilar Bodegas y el XIII, en Huehuetán, Mari Toña Calderón.

El representante nacional del PRI, Rubén Moreira Valdés; el coordinador nacional del PRD, Luis Espinosa Cházaro y el Secretario Nacional de Elecciones del PAN, Armando Tejeda Cid, expusieron que desean realizar una campaña de propuestas para que la gente decida en las urnas.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Asistieron los dirigentes estatales del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca; del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila y del PRD, José Antonio Vázquez Hernández.

De acuerdo con los Lineamientos del INE, en cinco de los trece distritos electorales federales deben ser pustulaciones indígenas, en 1 de Palenque; el 2 de Bochil; el 3 de Ocosingo; el 5 de San Cristóbal de Las Casas y el 11 de Las Margaritas.