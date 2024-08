Vacaciones de verano aumentarán visita a restaurantes de Chiapas: Canirac

Durante esta temporada vacacional, Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados, mencionó que esperan un aumento del 15 al 20 por ciento en las utilidades de restaurantes.

Haciendo énfasis en eventos que hay en el estado, invitó a visitar la feria del dulce en San Cristóbal de las Casas, siendo una joya chiapaneca, además invito no solo a que visiten esos lugares, si no también la costa los altos de Chiapas; "qué prueben la gastronomía que tenemos en Chiapas, en cada una de las regiones, municipios, platillos que hay en los restaurantes," mencionó Acero Bustamante.





Hace una año no se cumplió la expectativa dijo el presidente de Canirac, teniendo los mismos resultados que hace 2 años, esperando que Semana Santa levantará pero no fue así; "este verano si ya esperamos el punto de inflación, ya esperamos que sea esta la tan ansiada recuperación económica porque tenemos indicadores que no hemos recuperado por ejemplo en empleos no se ha recuperado."





Cabe mencionar que Tuxtla Gutiérrez es la 9a ciudad con mayor desempleo a nivel nacional, Acero Bustamante acredito que es por la falta de reactivación económica que hace falta en la ciudad capital, por lo que tienen esperanza que con el nuevo gobierno sea reactivada, ante ello menciono que ya platicaron con Eduardo Ramírez Aguilar para que se lleven a cabo una serie de eventos por su parte gastronómico.

"Iniciamos este segundo semestres con mayor optimismo, hubieron algunas debilidades este semestres en algunas cuestiones de nuestro estado, pero tenemos muchas fortalezas, y estas hay que dimensionarla en todos los sectores para que nos visiten," aseveró Acero Bustamante.

Sector turístico en Tuxtla espera con ansias el arribo de turistas locales y nacionales en vacaciones de verano / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Comerciantes esperan las vacaciones de verano para aumentar sus ventas

Con el inicio de la temporada de verano, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Tuxtla) se prepara para un periodo de bonanza económica. El presidente de la cámara, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, ha expresado optimismo respecto a las expectativas de ventas para los comercios afiliados, proyectando un incremento del 10%.

En una reciente declaración, Blas Gutiérrez destacó los diversos atractivos que ofrece la capital chiapaneca, invitando a los tuxtlecos a disfrutar de sus encantos. "Tuxtla Gutiérrez cuenta con una amplia gama de lugares para visitar, como parques, museos, tiendas comerciales, el zoológico, el jardín botánico y los impresionantes miradores del Cañón del Sumidero", afirmó. Esta invitación se extiende no solo a los locales sino también a los turistas que visitan la ciudad, esperando que el flujo de visitantes contribuya al dinamismo económico.

El sector restaurantero esperan las vacaciones de verano para incrementar sus ventas / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Los sectores que esperan mayores beneficios durante esta temporada incluyen el ramo restaurantero, hotelero, tiendas de útiles y uniformes escolares, calzado y tecnología. "Este verano se combina con el regreso a clases, el Día del Abuelo y las Fiestas Patrias, creando un ambiente propicio para el incremento de las ventas", explicó Blas Gutiérrez. Este panorama multifacético ofrece a los negocios la oportunidad de captar un mayor número de clientes y aumentar sus ingresos.

Tanto como pequeños y grandes restaurantes esperan derrama económica en próximas vacaciones de verano / Foto: Thiaré García / el Heraldo de Chiapas

Los comerciantes ya se están preparando para aprovechar al máximo este periodo. Según Blas Gutiérrez, se están planeando diversas ofertas y promociones para atraer a los consumidores. "Habrá descuentos que oscilarán entre el 10% y el 50%, cortesías en alimentos y la posibilidad de realizar pagos a meses sin intereses con tarjetas de crédito", detalló. Estas estrategias están diseñadas para incentivar el consumo local y apoyar a las familias en sus compras.

Artesanías, souvenirs, ropa típica de la región estan expuestas a la venta para turistas locales y nacionales en Tuxtla / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Además de estas iniciativas, la Canaco Tuxtla está promoviendo la plataforma digital Beneficios Canaco, desarrollada en colaboración con la Universidad Autónoma de Chiapas. Esta aplicación permitirá a los negocios afiliados ofertar sus productos y servicios en línea, abriendo un nuevo canal de ventas. "Invitamos a todos nuestros afiliados a formar parte de esta plataforma, que no solo facilitará las ventas, sino que también fortalecerá la presencia digital de los negocios", concluyó Blas Gutiérrez.