Escasez prolongada: Vacunas AstraZeneca y otras contra Covid ausentes en Chiapas

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, no se cuenta con vacunas AstraZeneca desde hace meses, así también como tampoco cuentan con las otras marcas de vacuna Covid-19, mientras tanto mencionó que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el eje rector de la vacunación Covid, ya que fueron órdenes del presidente de la República mexicana, que ellos se hicieran cargo del tema de vacunación.

Por lo que hasta el momento la vacunación Covid-19 dependen de otras dependencias su distribucióny aplicación de vacunas, pues los refrigeradores de vacunación de Secretaría de Salud, se mantienen vacíos, por lo que, no están aplicando ni la marca AstraZeneca, ni ninguna otra marca.

"Nosotros prestamos el ultra refrigerador, este es el sistema de refrigeración, pero nos dicen en el área de vacunación que no tenemos vacuna Covid ahorita, no nos ha llegado nada, en Chiapas no tenemos nada", mencionó el trabajador de salud.

De igual forma especificó que la últimas que se recibieron el año pasado fueron las vacunas cubanas, donde hasta ahora ya no tienen vacunas de ninguna marca, en Secretaría de Salud. Mientras que la distribución se ha percatado que se continúa aplicando la vacuna.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Zebadúa, informó que ellos mantienen vacunación en las afueras del ayuntamiento, ya que es un virus con el que se tiene que batallar.

"Así mismo la Secretaría de Salud a nivel estatal, IMSS y el ISSSTE, están continuando con la vacunación, recuerden que va a ser parte ya de nuestro esquema de vacunación", abundó la secretaria.

De igual forma reafirmó que desde el año pasado no se está aplicando la AstraZeneca, mientras que las otras entre ellas Pfizer se sigue aplicando, ya que la Cofepris ha demostrado que son seguras, que no causan daños secundarios.

