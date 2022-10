Van 71 denuncias de menores intoxicados, hay un cuarto caso de positivo a cocaína

Este jueves por la tarde, madres y padres de familia de los afectados conformarán la comisión encargada de exigir la destitución de los directivos y cuerpo docente de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil ante las autoridades estatales, reveló Miguel de Jesús Hernández, integrante del Comité especial para exigir justicia.

Así mismo, dio a conocer que hasta el momento la Fiscalía de Distrito ha recibido un total de 71 denuncias, por lo que en el transcurso de este jueves prevén sigan arribando los menores a rendir su declaración.

Miguel de Jesús Hernández, confirmó que sostuvieron una reunión con las autoridades, donde se les informó que en total se han realizado 56 pruebas toxicológicas, de las cuales 50 dieron negativo y seis positivo a diazepam.

"Hasta ahorita va a integrarse la Fiscalía General de la República para volver a analizar los análisis, ya que en los resultados de los dos o tres niños que salieron positivo el fin de semana, en esta ocasión salieron negativo".





Miguel de Jesús Hernández, confirmó que sostuvieron una reunión con las autoridades / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





De acuerdo a las declaraciones de los adolescentes, explicó que las autoridades se encuentran avanzando en la investigación, pues en las declaraciones que han emitido, se mencionan algunos nombres, lo que permitirá continuar armando el rompecabezas de los hechos, aunque desconocen aún si los directivos ya emitieron su declaración.

Los menores que resultaron intoxicados el viernes pasado, ya reciben atención psicológica y hoy por la tarde se determinará la fecha y hora en la que se llevará a cabo la marcha pacífica para exigir justicia sobre el caso.





Un cuarto caso más da positivo a cocaína en niños intoxicados de Bochil









Padres y madres de familia de Bochil vendrán en las próximas horas a Tuxtla Gutiérrez, para que a sus hijos se les practique nuevamente las pruebas toxicológicas, debido a que una madre de los niños intoxicados del pasado viernes, informó que su hija salió positiva a cocaína y marihuana en una muestra que realizó en la capital chiapaneca.

“Los papás nos dijeron que fueron a sacarle una prueba toxicológica a su hija allá en Tuxtla y salió que tiene marihuana y cocaína, y acá nos dicen que no tienen nada… una mamá nos mostró la prueba de laboratorio porque llegó bien enojada porque le están diciendo que no tiene nada”.

De ahí que en la reunión que sostendrán nuevamente padres y madres hoy jueves, propondrán si realizan acciones más severas como el bloqueo total a Bochil para que las autoridades digan la verdad, porque no están conformes con los resultados negativos.

Por su parte, la madre que sacó el cuarto estudio en un laboratorio privado en la ciudad capital dijo que no daría más detalles salvo a los padres interesados para que no intimiden ni a ellos ni al laboratorio dónde los realizó.





La madre que sacó el cuarto estudio en un laboratorio privado en la ciudad capital donde la menor dió positivo a cocaína / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Ante esta situación, el Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria del Estado de Chiapas enviaron a los padres de familia una circular en donde les advierten que hablen con sus hijos para que no consuman productos de manufactura artesanal o de dudosa procedencia para prevenir estos casos de intoxicación por alguna sustancia tóxica.

“Aquí en la escuela emitieron una circular para que eduquemos a nuestros hijos de no consumir alimentos de dudosa procedencia en el sentido de que no coman bolsas que no sean sellada por industrias”.





Graciela Borges, madre de familia de estudiante de la Escuela Secundaria del Estado de Chiapas, revela que enviaron circular para prevenir intoxicaciones en estudiantes / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Es importante recordar que en un caso que no está relacionado con intoxicación de sustancias tóxicas, este miércoles al menos cinco infantes de dos escuelas del municipio de Salto de Agua, en Chiapas resultaron intoxicados al parecer por consumir dulces y "totis", ya que presentaron ronchas en el cuerpo.

Finalmente, cabe destacar que los cuatro niños antes mencionados, pertenecen a la Escuela Primaria Belisario Domínguez y uno de la Escuela primaria Niños Héroes.