Vecinos de la Emiliano Zapata se quejan de "el pepe" por causar disturbios

La madrugada de este martes, las autoridades recibieron el reporte de que en el domicilio ubicado en la avenida Miguel Hidalgo de la Colonia Emiliano Zapata un inquilino se encontraba causando desorden al tener música a todo volumen y dando gritos debido a su aparente estado de ebriedad por lo que tras lo anterior las autoridades hicieron sus rondines correspondientes a la zona.

Los vecinos quienes están hartos con esta situación ya hablaron con la madre del sujeto sin embargo no han tenido respuesta positiva pues afirman que no es la primera vez que realiza disturbios.





En punto de las 4:00 horas Carlos “N” alertó a las autoridades luego de que en el domicilio antes mencionado se encontraba una persona ocasionando disturbios; el joven vecino quien mencionó haber sufrido esta molestia de igual forma en días anteriores y cansado de la situación realizó un reporte policiaco. Para la mala fortuna del colono, la patrulla que llegó al sitio únicamente hizo rondín en la zona y se marchó al no percatarse de ningún delito de gravedad.

Carlos no ha sido el único afectado con tales hechos, ya que de igual forma, se sabe que ha habido más reportes de la zona por el mismo motivo y es que un grupo de personas afirman que el sujeto hijo de la señora llamada Antonia "N" ha irrumpido el orden público en más de una ocasión con gritos causados por su estado de ebriedad.





Los vecinos exhortan a las autoridades locales a hacerse cargo de la situación para evitar que el tema se salga de las manos / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





La señora dueña de la vivienda ante los reclamos únicamente ha tenido que hacerse de la vista gorda pues hasta la fecha se siguen realizando tales actos de escándalo.

Trascendió de manera no oficial que el vecino molesto tiene injerencias en el ayuntamiento de Tuxtla; esto debido a que cuando se le ha recriminado su comportamiento ha mencionado su puesto en el lugar antes mencionado, sin embargo, al tener las copas encima no se sabe a ciencia cierta si lo que dice es verdad o simplemente el estado de ebriedad lo motiva a decir tales comentarios. No obstante, los vecinos exhortan a las autoridades locales a hacerse cargo de la situación para evitar que el tema se salga de las manos, pues afirman que hay vecinos que están a nada de realizar “justicia” a manos propias pues la situación los ha rebasado.