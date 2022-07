Insoportable, vecinos de las Lomas denuncian contenedores de basura con mal olor

En la avenida décima sur y segunda oriente de la colonia Lomas del Venado, precisamente en la parte de atrás del Hospital Regional se encuentra un sitio para contenedores de basura, sin embargo, a pesar de que el ayuntamiento recoge esta basura en sus días específicos el olor que emane es insoportable puesto que los vecinos afirman que los que esperan a sus pacientes al no tener baño realizan sus necesidades en este lugar.

Si bien es cierto, dicha calle es ocupada por su mayoría familiares de pacientes que se encuentran en dicho hospital, aún así, es muy concurrida por los vecinos, pues también es la vía que conduce a la escuela de medicina que se encuentra unas cuadras más adelante, por lo anterior, incluso cuando las personas transitan en coche se llega a sentir el olor putrefacto de los contenedores.





La situación ha sido tan grave que incluso a principios de año, una persona denunció que había un cadáver dentro de los contenedores, situación que agilizó a los elementos policíacos de la ciudad, sin embargo, se descartó la situación una vez revisando el contenedor y encontrando únicamente desechos podridos en el sitio.





Los vecinos han denunciado malos olores provenientes de estos contenedores / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Los vecinos afirman que al principio intentaron remediar la situación, no obstante se dieron cuenta que es en la madrugada donde se realizan los actos de tirar desperdicio o defecar en el lugar por lo cual es muy difícil que puedan estar atentos y únicamente exhortan a las personas que dejen de hacerlo pues de igual forma que es una situación de peligro para salud, también existe un Restaurant frente a este sitio que pierde clientes.

“El problema no es tanto el exceso de basura o que el hospital tire cosas raras, eso se ha descartado, el verdadero problema es que las personas que esperan a sus familiares en la madrugada hacen sus necesidades en el sitio y no podemos estar evitándolo porque estamos dormidos, hemos hablado con ellos pero no siempre son los mismos” Víctor Lara, vecino.

Ante la situación anterior, los vecinos han dejado pasar el hecho y se han enfocado a buscar rutas alternas al sitio pues, incluso en el lugar se puede observar poca basura ya que las personas prefieren caminar a dejar sus desechos a otros sitios, antes pasar por ahí y exponerse a una posible infección.