¡Vecinos molestos! Exigen a Carlos Morales cumplir sus promesas realizadas en campaña

Habitantes de la colonia Aires del Oriente de Tuxtla Gutiérrez exigen al presidente municipal, por Morena, Carlos Orsoé Morales Vázquez, la regularización de la tenencia de la tierra, lo que se ha comprometido en reiteradas ocasiones pero no ha cumplido, así lo expuso la señora Soledad Payá.

Este día acudió un grupo de personas de ese centro de población a la presidencia municipal demandando atención de Carlos Morales, sin embargo, les cerraron las puertas y funcionarios menores les dieron falsas expectativas, no obstante que el munícipe se ha comprometido con la colonia en las dos ocasiones en qué hizo campaña en busca de la presidencia municipal.

Nos prometen una cosa y nos salen con otra, el argumento es que siempre no se va a poder, nos están pidiendo de la presidencia municipal demasiadas exigencias de la colonia, la gente es humilde, los habitantes invadieron esas tierras, el propietario del predio es la Promotora de Vivienda Chiapas del gobierno del estado, y lo que queremos es un diálogo con el gobierno, que nos agilice los trámites, la gente está necesitada de una vivienda, son gentes humildes como yo, necesitamos una vivienda digna, insistieron los colonos.

El servicio que tenemos es solo de agua potable, luz eléctrica pero lo hemos introducido nosotros como colonos, ni hay inversión de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, no contamos con recursos públicos en la colonia, tenemos fosas sépticas no tenemos red de drenaje, somos 208 familias, la razón de la marginación es que la presidencia municipal no nos escucha, no nos atiende, no nos resuelve, para la regularización de la tenencia de la tierra, insisten los habitantes.

