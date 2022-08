Vecinos denuncian destrucción de calle en fraccionamiento Asturias

Un grupo de vecinos del fraccionamiento asturias denunciaron la destrucción de su calle que se encuentra ubicada 15 norte entre tercera y cuarta oriente de la ciudad capital, según refieren, enfrente de esa zona se encuentra una empresa de agua purificada de la marca electrón que tiende a pasar con sus camiones pesados por lo cual exhortan a las autoridades de su apoyo para que no pase a más.

Desde hace un par de semanas los vecinos de esta colonia hablaron acerca del problema, sin embargo, pesar de las denuncias aún no han tenido respuesta, por lo cual, exhortan a las autoridades municipales a hacerse cargo del tema y es que en la dirección antes mencionada la calle se encuentra con daños que, según refieren, es culpa a una empresa de agua que tiene su matriz frente al sitio y sale con camiones pesados cargados de agua.

Cabe señalar que de igual forma mandaron su solicitud en el programa “denuncia un bache” con la intención de que arribaran al sitio, no obstante se mantienen a la espera. El miedo para estos colonos, es que de como los camiones siguen saliendo, la calle pueda fragmentarse más y pase dañando las tuberías, pues en el sitio ya empieza a salir agua en días cuando este servicio llega a los domicilios.





Vecinos culpan al pesado camión por destruir la calle del fraccionamiento / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“Tenemos mas fotos, hemos hablado a los números y todavía no nos atienden, el problema es que la calle sigue recibiendo el mismo peso y ahora está rota, cuando viene el agua incluso ya comienza a fugarse, necesitamos la intervención de las autoridades para que esto no siga pasando” Aurelio Maza, vecino.

Por parte de la empresa afirman que de momento no van a pronunciarse pues son cosas que tienen que hacer sus dirigentes, no obstante, mencionan que no solo transitan en esa calle por lo cual se les hace injusto que piensen que es solamente porque ellos se encuentran ahí dentro.

Los vecinos mencionaron que mantendrán comunicándose con las autoridades de cara a que sean escuchados y si siguen sin escucharlos lo más inteligente será tapar momentáneamente esa calle para evitar que se le haga más daño y así no provocar un accidente a futuro.