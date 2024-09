Vecinos se preocupan por remodelación del parque San Roque

Vecinos del Barrio de San Roque en Tuxtla Gutiérrez manifestaron su preocupación por el proyecto de remodelación impulsado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, el cual incluye la construcción de un domo de 12 metros de altura y la remoción de árboles adultos. Los habitantes expresan que se enteraron del proyecto sin haber sido consultados previamente y han solicitado la intervención del Gobernador Rutilio Escandón para garantizar su derecho a participar en el proceso.

De acuerdo con Patricia Ovilla Flores, presidenta del Comité del Barrio de San Roque la titular de la Secretaría de Obras Públicas, Claudia Baca Esquinca, les pidió reunir firmas para ser escuchados y considerados en el proyecto. Sin embargo, los habitantes del barrio subrayan que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho de todas las personas a participar en decisiones sobre sus espacios públicos, un derecho que también está consagrado en el Artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Esta ley estipula que cualquier intervención en los espacios públicos debe incluir la participación efectiva de la comunidad, a través de consultas y deliberaciones para definir prioridades y proyectos.

"Lo que pasa que no fuimos avisados, no fuimos consensados, si no que derrepente cuando venimos a ver ya estaba el ingeniero que ganó la licitación y comenzó a correr a los que venden taco y pizzas que si no se salían les iba a cortar la luz," explicó la colona.

Maqueta del proyecto planeado / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Martín Ramón López es otro vecino inconforme el mencionó que si se realice la remodelación pero que se preservar las bancas, jardineras, y los módulos de cultura y biblioteca municipal que tanto han apartado para este barrio.

Isaías Daniel Ballinas Barrios es otro presidente de vecinos unidos quien está en desacuerdo del otro grupo mencionando que eso es un beneficio para ellos y que están en total acuerdo con la remodelación, esto sin importarle lo que se pierda. Habitantes aseguran que el no vive en la colonia por lo que no debe de meterse.

En su solicitud al gobernador, los vecinos exigen que se hagan efectivos todos los medios a su alcance para garantizar su participación, y que la Secretaría de Obras Públicas realice los procesos participativos requeridos por ley antes de cualquier intervención en el barrio.

Ante ello aseguran que no estan en desacuerdo pero especialmente en temas que afectan su patrimonio e identidad, como es el caso de la Iglesia de San Roque, que podría quedar obstruida por el domo de 12 metros de altura. Además, enfatizan la importancia de preservar los árboles adultos que proveen sombra y contribuyen al entorno verde del barrio, argumentando que su remoción no es una prioridad para la comunidad.

