Vendedores ambulantes se manifiestan ante la detención de 7 compañeros

Tuxtla Gutiérrez. Al mediodía de este miércoles, vendedores ambulantes del centro de la ciudad denunciaron que siete de sus compañeros están privados de su libertad desde hace cinco días, son acusados de vandalismo y vender en la calle. “Carlos Morales, libera a nuestros siete compañeros”; expresaron en conferencia de prensa Joel González y Josabeth Ovando.

La crisis económica ha generado un crecimiento de comercios informales en la capital del estado, documentan unos 4 mil aproximadamente, por lo que, en los últimos tres años, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez implementó el sistema de inspectores o fiscales (que pertenecen al área de Política Fiscal del Ayuntamiento) para vigilar que no ocupen espacios en el primer cuadro de la ciudad.





Ante el acoso de los servidores públicos municipales, los comerciantes ambulantes, que no tienen permiso de vender en la vía pública, tienen que moverse constantemente, y en los operativos policiales contra esta actividad, han surgido enfrentamientos que terminan en zafarranchos, el más reciente fue el 17 de diciembre.

“Es una injusticia que los tengan detenidos, nosotros vivimos al día, trabajamos en la calle porque realmente lo necesitamos, necesitamos comer, el 17 de diciembre se cometió una injusticia, los inspectores municipales cometieron abuso de autoridad, al igual que la policía municipal, además del despojo, del linchamiento, de la persecución, hubo dos compañeros lesionados”, expuso Joel González.

De los siete que reportan detenidos dieron el nombre de tres: Ezequiel Severo Ramón, Manuel Ruiz Hernández, Carlos Vázquez, tres no tienen familia en Tuxtla Gutiérrez, tres no saben hablar español, durante la detención hubo muchos golpeados, se documenta la flagrante violación a los derechos humanos, no podemos ver a los detenidos, no nos aceptan pagar una multa, dijo.





La crisis económica ha generado un crecimiento de comerciantes informales en la capital, documentan unos 4 mil aproximadamente / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Josabeth Ovando añadió que los elementos de la policía municipal actuaron con abuso de autoridad, con abuso de poder, violación los derechos humanos, no les leyeron sus derechos, ni los delitos por los que se les acusaba, “pedimos a Carlos Morales que se toque el corazón porque los delitos por los que se les acusa no es así tal cual. Nosotros tenemos pruebas, videos donde los detenidos no agredieron a los policías, ni a los fiscales”.

Lo que ellos llaman problema por la presencia de comerciantes informales, no nos toca a nosotros resolverlo, sino a las autoridades con la generación de oportunidades para el bienestar, al no haber estas salimos a las calles en busca de recursos para sostener a nuestras familias, solo estamos haciendo uso de nuestro derecho al trabajo, “por ello, señor Carlos Morales, exigimos la libertad de los siete compañeros detenidos”, abundó Ovando.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos, los necesitamos libres, no somos delincuentes, todos estamos vendiendo, no les estamos haciendo daño, hay personas que roban y matan y no les hacen nada; señor Carlos Morales, exigimos la liberación de las siete persona, creo que basta que nos dejen trabajar, entendemos queremos pagar el derecho de piso, estamos de acuerdo, pero nunca nos hemos negado, no nos aceptan, no nos dejan trabajar ”.





Josabeth Ovando añadió que los elementos de la policía municipal actuaron con abuso de autoridad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Solicitamos, dijo, la intervención de los organismos no gubernamentales de derechos humanos para nuestra defensa, deseamos la suma de esfuerzos de la sociedad civil organizada para la defensa de nuestros derechos y los derechos de todas y todos, hay acusaciones en contra de comerciantes informales por el uso de armas blancas, lo que no es cierto, ni es justo que se prefabriquen delitos, somos gente de paz y nuestra aspiración es solo trabajar.

En el Congreso del Estado en la plaza central de la capital siguen las huellas del enfrentamiento entre comerciantes informales y servidores públicos municipales del pasado 17 de diciembre, donde con piedras se rompieron cristales del edificio público.