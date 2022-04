Venta ambulante, una competencia desleal que se practica en Chiapas

Uno de las problemáticas para la cámara de comercio siempre ha sido la venta ambulante, sujetos que no están regulados y se ponen en cualquier parte de la ciudad, en Tuxtla este problema quedó erradico con la invención del “Mercado ambulante” hace un par de años, pues la ciudad les dio un lugar, a cambio de empezar a regularlos, sin embargo, la situación actualmente traspasa los números de aquellos que si están registrados, pues se prevé que sean 4 mil vendedores que continúan haciendo de las suyas en las distintas calles de la capital chiapaneca, según los últimos reportes de la CANACO.

Tras haberse construido el llamado “Mercado ambulante” que sirvió de espacio para que todos aquellos vendedores de las calles tuvieran en donde poner sus artículos, la gente comenzó a ver menos venta callejera en la ciudad, pues estas personas se encontraban en un punto fijo, contando con servicio de electricidad y todo lo necesario para realizar su trabajo, posteriormente a esto, llegó la pandemia del virus del Covid-19 que de igual forma disminuyó aún más los números de sujetos en las banquetas o en el centro de la ciudad, sin embargo, desde el año pasado ese trato se acabó y nuevamente se vieron ambulantes en la zona.

Justamente para cerrar el año, ambulantes tuvieron un enfrentamiento contra los policías, quienes recibieron órdenes de retirarlos del sitio y ante la negativa de estos se creó una batalla campal que terminó saldándose en múltiples lesionados, situación que fue aprovechada por algunos para prohibir el ambulantaje pues afirmaron que era peligroso además de nocivo para la salud, pues debido a los automóviles y las condiciones de las calles se puede provocar una infección en cuanto a las comidas se trata.

El aumento de la venta ambulante ha afectado la vía pública, los autos transitan por ahí con extrema precaución para no atropellar a nadie o derribar algún puesto / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Actualmente el personal de la CANACO está consciente sobre la situación que se vive, pues, afirman que se han percatado nuevamente que estos vendedores ambulantes aumentan cada vez más por lo cual recomiendan a los ciudadanos a pensársela dos veces en cuanto a donde consumir, no obstante, la opinión de la gente está muy dividida en este tema, ya que hay algunos que afirman que no es correcto lo que hacen y que es mejor estar regulado, mientras que otros más piensan que eso es únicamente para que las autoridades puedan seguir llenando sus bolsillos y es mejor evadir a los uniformados para obtener más ganancias de las ventas.

El comercio ambulante alrededor del mercado público, una competencia desleal

Sonia Narcia Nango, presidenta de los locatarios del mercado público Manuel Velazco Suárez, dijo en entrevista para este medio de comunicación que dentro de este inmueble existen 120 locales de compañeros, los mismos que se dedican a vender diversos productos, cárnicos, vegetales, y demás.

Parte de esta cantidad de establecidos tiene una competencia desleal con los ambulantes que se instalan todos días a las afueras de este mismo lugar, específicamente en la banqueta de este inmueble, porque no respetan el acuerdo que se tomó con ellos hace dos años, dijo la contadora.

El aumento de la venta ambulante ha afectado la vía pública, los autos transitan por ahí con extrema precaución para no atropellar a nadie o derribar algún puesto / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

“Hace dos años que nos reunimos quedamos en permitirles que solo los lunes y jueves se podrían colocar en la banqueta para vender exclusivamente los productos que ellos cosechan en sus parcelas o comunidades, en ese entonces eran 35, pero ahora vemos que ya son como 50, no solo llegan los días referidos, sino toda la semana, y ya venden productos que ellos no siembran ni cosechan, pero hasta ahora no les hemos dicho nada porque sabemos que no tienen otra forma de ingreso”, sostuvo la líder locataria.

Los dueños de los locales del mercado pagan de 3 y 5 pesos diarios dependiendo el giro, ese dinero se va directo a las arcas de la tesorería, los ambulantes les pagan a los fiscales que también dependen del mismo municipio y ellos pagan por mes 250 pesos, son más de 250 comerciantes.

El aumento de la venta ambulante ha afectado la vía pública, los autos transitan por ahí con extrema precaución para no atropellar a nadie o derribar algún puesto / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Hace seis años que todos los locatarios dejaron libre vía pública, porque por muchos años habían vendido en la calle y los que se quedaron en las banquetas fue porque para ellos ya no hubo un espacio dentro de la nave, pero ahora se dice que ese sector vende más donde se ubican que dentro del mismo mercado.

Mencionar que hay otros tipos de ambulantes que forman parte de una organización desde hace años, ellos trabajan de manera ordenada y todo lo llevan de forma tranquila.

Importante citar que han habido pláticas con las autoridades locales para poder reubicar a todos los ambulantes, se dice que podrían ser instalados sobre la 3ª norte y 5ª poniente, pero hasta este día no hay nada oficial, todos siguen trabajando en los mismos lugares.

