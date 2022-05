Viable la propuesta de reforma electoral de AMLO: Brito Mazariegos

La propuesta de reforma electoral que ha enviado el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión es viable, aunque será hasta septiembre cuando entremos a fondo en el análisis, en los debates y en la construcción de acuerdos porque se necesita de las dos terceras partes para su aprobación, sin duda es un reto importante porque de aprobarse en un año se estarían ahorrando 20 mil millones de pesos expuso el diputado federal por Chiapas Ismael Brito Mazariegos.

El representante del distrito electoral federal 8 con cabecera en Comitán de Domínguez, enfatizó que los trabajos se iniciarán en el periodo ordinarios de sesiones, por ahora no se piensa, hasta donde hemos acordado con la coordinación del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en un periodo extraordinario para desahogarlo, pero será un debate intenso por el mismo contenido de la propuesta.

La Cámara de Diputados con 300 legisladores estaría muy bien representado el país / Foto: Cámara de Diputados

De acuerdo con el legislador de Chiapas, para el país sería muy benéfico eliminar 200 diputados por el principio de representación proporcional, de un universo de 500 con lo que se estaría garantizando la elección mediante el sufragio popular secreto y directo de 300 que estarían integrando la Cámara de Diputados no se elimina el derecho a elegir representantes, ni a partidos se niega la posibilidad de participar.

Esta propuesta, abundó Brito Mazariegos en el caso del Senado de la República propone que estaríamos pasando de un total de 128 senadores a tan solo 96 con la eliminación todos aquellos que son electos por el principio de representación proporcional, hoy en el Congreso de la Unión existe una sobre representación y con ello una carga económica fuerte para la hacienda pública de la nación.

Estos cambios llegaría a los Congresos Locales y ayuntamientos, donde también tendrían que eliminarse los plurinominales para bajar la carga económica y los ahorros por representación política de representación proporcional destinarlo a los programas de combate a la pobreza y al desarrollo social que tanto se necesita en México, en muchos estados más que otros reiteró el legislador originario de Socoltenango Chiapas.

Con esta propuesta de reforma electoral hay que ser muy propositivos en el análisis, se plantea que haya más trabajo del ciudadano sin que repercuta en los recursos del pueblo y poder invertirlos en otro tipo de programas o proyectos, somos muchos los diputados federales de todo el país, no sabemos si pase en los términos en los que lo ha enviado el presidente o haya una negociación al respecto, abundó.

“Si pudiéramos bajar esos 200 diputados federales estaría muy bien, la Cámara de Diputados con 300 legisladores estaría muy bien representado el país, lo mismo en el Senado de la Pública de 128 a 96 no se estarían eliminando la elección de los diputados y senadores si no los de representación proporcional que no son electos por el voto del pueblo, sino por un listado de los partidos políticos en la circunscripción electoral que les corresponda”.

Puntualizó Ismael Brito que la determinación será a partir del contenido de la iniciativa, podría darse el caso de dejar 250 distritos electorales uninominales en vez de 300 y 50 por el principio de representación proporcional, debido a que el trabajo de muchos plurinominales es muy bueno por tratarse de gente con mucha experiencia, se trata de que haya una representación política acorde con las necesidades de una representación justa para el país.