Viajar en colectivo se ha vuelto un peligro, accidentes van en aumento

El peligro de viajar en colectivo ha incrementado debido a los últimos incidentes que se han suscitado en la capital chiapaneca, el pasado martes fue el último en donde siete personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo se quedara sin frenos y se estampara contra una casa, ahora los ciudadanos exigen a los conductores manejar con precaución mientras que los transportistas afirman que deben regular los tiempos para evitar correr y así no tener más incidentes. En los últimos dos meses, se han registrado mínimo 4 percances por semana.

Los ciudadanos en la capital chiapaneca se han mostrado molestos por los últimos accidentes que se han suscitado, en donde los colectivos han sido protagonistas de incidentes debido al presunto exceso de velocidad, ademas de los incidentes fuertes en donde incluso se han perdido vidas a causas de este transporte que es muy necesario para más de la mitad de los tuxtlecos.





El último percance se suscitó hace menos de 48 horas, un transporte se quedó sin frenos en la colonia San Cayetano y terminó metiéndose hasta la cocina de una casa, suceso que causó mucha molestia y que también se saldó en 7 lesionados incluido el chofer del vehículo quien fue el que resultado más lesionado y tuvo que ser intervenido al hospital de la ciudad para una mejor valoración.

Los tuxtlecos afirman que deben de respetar la velocidad pues no pueden dejar de utilizar este servicio ya que es muy necesario para ellos para poder llegar a todos lados por lo cual la recomendación es no correr y asegurar a las personas que llevan atrás.

“El detalle está en que no podemos dejar de usarlos, es necesario el transporte en la ciudad, cuando hay paros y no trabajan nos afecta, pero así como son necesarios deberían mejorar sus servicios para no correr tanto para estar más tranquilos en cada parada y no competir con ellos mismos” Juan Vázquez, estudiante.





Aunque muchos no saben, el tema del tiempo no es por parte de los colectivos, esto nos lo explico Manuel Luna, conductor de la Ruta 95 / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Lo mejor sería que no tuvieran tiempo de llegada, que fueran más tranquilos a la hora de manera para ayudar a cada uno de los que usan el servicio, no podemos seguir con este miedo de subir a una combi y no saber si llegaremos al destino” Diego Verdugo, docente.

Aunque muchos no saben, el tema del tiempo no es por parte de los colectivos, esto nos lo explico Manuel Luna, conductor de la Ruta 95, quien detalló que el cronometro es puesto por los checadores para evitar que las combis estén muy pegadas en sus recorridos.

“Nosotros no queremos correr pero tenemos un horario, a veces la gente no lo entiende no es que queramos llegar temprano sino que tenemos que llegar a tiempo, a veces ese es el tema, pero aún no han hecho nada para cambiarlo”, finalizó.





En Tapachula piden poner en cintura a choferes de combis y taxis ante el aumento de accidentes viales





A últimas fechas han incrementado los accidentes ocasionados por la imprudencia y falta de cultura vial de choferes del transporte público, los cuales han dejado como saldo pérdidas materiales, pérdidas de vidas y un número importante de lesionados.

De acuerdo a instituciones de socorro en Tapachula, en siete de cada 10 accidentes se ven involucrados unidades del transporte público (taxis y colectivos) por lo que dada la creciente problemática, la ciudadanía llama enérgicamente a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como de Tránsito a establecer mayor vigilancia ya que la mayoría de los conductores violan el reglamento además de no tener conciencia real de su responsabilidad al volante.

Alfredo Benítez, usuario de la ruta Solidaridad 2000, dijo que las autoridades permiten que cualquier persona sea chofer de unidades del transporte, aun cuando no tienen el mínimo conocimiento del reglamento vial, lo que detona la cifra de accidente, pues la mayoría no dimensiona que al ir conducir llevan en sus manos vidas humanas y al no importarles la mayoría circula a exceso de velocidad y violando el reglamento de tránsito.

De día o noche echan “carreritas”, se pasan semáforos y ocasionan accidentes / Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur

Señaló que el exceso de velocidad, maltrato a usuarios, no respetar las paradas oficiales, pasarse los semáforos en rojo, son violaciones constantes de los choferes del transporte público, principalmente en la modalidad de combis, por lo que las autoridades deben aplicar la ley.

Dijo para obtener una licencia de chofer dan sobornos y se evitan presentar el exámenes, por lo que muchos no conocen reglamentos, ni señalizaciones viales básicas, por lo que el plástico es otorgado a cualquier individuo, incluso quien nunca ha conducido.

La mayoría de los choferes conducen a exceso de velocidad / Foto: Miguel Rojas | Diario del SUr

Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Nueva Generación Vinculación Social, puntualizó que aun cuando los accidentes son originados en su mayoría por transportistas, los “pulpos del transporte” son omisos a esta problemática, ya que están más preocupados por sus ingresos que por la seguridad de los usuarios.

"Los dueños de las unidades colectivas de pasaje, dan trabajo como chofer a cualquier persona, y no se dan cuenta que sus conductores laboran bajo los efectos de bebidas embriagantes o de alguna otra droga y poco les importa la vida de las personas que a diario usan este medio de transporte en la ciudad", acotó.

Mencionó que cuando los choferes violan reglamentos de tránsito, los concesionarios no toman medida alguna para sancionarlos, porque para ellos es más importante la “cuenta del día”, que la vida de los usuarios.

Con información de Marvin Bautista | Diario del Sur