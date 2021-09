Víctima de feminicidio podría tener justicia luego de cuatro años

Tuxtla Gutiérrez. – La Señora Yamil Trejo, madre de Yuri Lisset, asesinada el 24 de noviembre de 2016 en el municipio de Huixtla, informó que luego de cuatro años de buscar justicia por el feminicidio de su hija, el asesino confeso recibirá una sentencia esta tarde.

Será el juez de control, Walter Constantino Vleeschower, quien dictará sentencia a Iván “N”, por el asesinato de Yuri; por lo que la señora Trejo pide al Poder Judicial del Estado no exista tráfico de influencias en el caso, así como una sanción ejemplar por el feminicidio contra la joven que, en aquel entonces, tenía 21 años.

Trejo detalló que, durante esos cuatro años y ocho meses de buscar justicia por el asesinato de su hija, la carpeta de investigación pasó de ser homicidio calificado a feminicidio, reclasificación que se logró a penas en 2020, por lo que hoy Iván “N”, será juzgado por el delito de feminicidio.





“Pido sea una sentencia condenatoria como lo marca el código del estado de Chiapas, tengo la fe puesta en que de acuerdo a los documentales, testimoniales existen pruebas fundamentadas para dictar una sentencia condenatoria ejemplar para hacerle justicia a Yuri y todas las mujeres asesinadas de forma violenta”; dijo en conferencia de prensa en la capital chiapaneca en la mañana de este miércoles.

Expresó que el proceso durante estos años ha sido muy largo y de mucho desgaste emocional y económico que producen estragos en la salud, “pero la finalidad era encontrar justicia y hoy espero que así sea”.

“He tenido cara a cara al asesino de mi hija durante siete días que ha durado el proceso en los testimoniales, y es difícil saber que él fue quien te destruyó, por el que ya no tienes el abrazo de tu hija, la sonrisa; no mató a mi hija, también me mató a mí”; dijo.

Después de cuatro años, Yuri podría tener justicia / Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas

Yuri Lisset, originaria de Huixtla, fue encontrada en el kilómetro 5+800 desvió al Fierro del municipio de Ocozocoautla de Espinosa en una bolsa negra el 24 de noviembre de 2016, ese día salió de su casa para cenar con dos amigos, Milton “N” e Iván “N”, pero nunca regresó.