[VIDEO] Coitecos se manifiestan ante inconformidad por la alza de pasaje

Ocozocoautla. - Habitantes del fraccionamiento Bonampak de esta localidad decidieron cerrar la entrada a su zona habitacional a las unidades de transporte debido a su inconformidad por el alza en el precio del pasaje, y es que los transportistas habían notificado que dicho ajuste comenzaría este miércoles, pasando de 8 a 11 pesos.

Los inconformes dejaron en claro que no están de acuerdo a que el precio suba tres pesos de un solo golpe, cuando los ajustes en muchos lugares ha sido de un solo peso, además de contemplar que varias de las unidades no están regularizadas y no cuentan con seguro del viajero ni brinda un servicio de mejor calidad.









Indicaron que para no afectar a quienes deben salir a trabajar, los habitantes se organizaron para sacar en vehículos particulares a los pobladores, dejándolos en la cabecera municipal, al tiempo de que las unidades interrumpieron su actividad una vez que supieron que estaba cerrada la entrada al fraccionamiento.

Usuarios del transporte indicaron que sostendrán una reunión esta tarde con el delegado de transporte de la región Valle zoque, con el presidente municipal y el delegado de gobierno, a fin de hacer entrega de sus peticiones y que se resuelva la problemática pues de no ser favorable, permanecerán de forma indefinida en la entrada al fraccionamiento.

Manifestación por pasaje en Coita

Entre las demás peticiones, están que se respete el pago a adultos mayores, que estudiantes paguen menos, además de exigir que los chóferes sean respetuosos y mejor capacitados.

También han pedido que la última corrida, que es entre 10:30 y 11:00 de la noche, se respete el mismo precio del servicio, pues detallaron que le suben solo por ser el ultimo viaje del día.