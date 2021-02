[Video] Madre de Mariana denuncia que no tiene acceso a carpeta de investigación

María de Lourdes Dávalos Abrego, madre de Mariana señaló en un video enviado a medios de comunicación que “a la fecha no ha recibido copia ni el acceso a la carpeta de investigación, mi desconfianza crece como pasan los días y mi angustia crece a cada instante, hago un llamado a la sociedad para exigir justicia, justicia de verdad, sin chivos expiatorios o procesos amañados, gracias eternamente”.





Además agradeció a todas las personas, estudiantes, medios de comunicación y colectivos feministas y a todas las personas que le han dado su apoyo para exigir justicia por la muerte de su hija ocurrida el pasado 28 de enero, ahí señala que no ha estado presente en las diferentes manifestaciones que se han realizado en varias partes del estado y del país, esto debido a un problema de salud que debe atender y que le imposibilita estar presente en dichas manifestaciones.

Dijo que desde el años pasado ha estado en constante atención medica “en el mes de diciembre me tuvieron que extirpar un seno, por lo cual me he encontrado convaleciente y todavía no estoy en total recuperación, he tenido que estar en reposo, esta situación me ha llevado a moverme, cosa que no debo hacer, debido a las secuelas de la cirugía, o sea me he descuidado, debo mantenerme lejos del sol y con cuidados para que no afecte mi salud y pueda mantener mi salud óptimamente”.

También explica que ella se encontraba trabajando fuera del estado de Chiapas, por lo que no estuvo en las primeras horas de los hechos ocurridos el 28 de enero “estaba trabajando fuera para poder tener algo que ofrecer a mi hija Mariana”, y señala que nadie conoce la relación que ella mantenía con su hija y lo vertido en redes sociales, la han juzgado sin conocerla.