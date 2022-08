Violencia de género sigue en aumento pese a alerta en Chiapas: Burelo melgar

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en Chiapas del 20 de junio del 2021 a mayo del 2022 de 7 mil 391 delitos, de ellos, contra la familia representa el 13.52 por ciento, sin embargo, desde noviembre del 2016 cuando se declara la alerta por violencia de género en siete municipios, en Chiapas se contabilizan mil 021 muertes violentas de mujeres hasta diciembre del 2021 y en este 2022 suman ya 85 casos de feminicidios.

De acuerdo con la representante del colectivo Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), Enriqueta Burelo Melgar, la declaratoria de alerta del 18 de noviembre del 2016 para Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, no frenó la ola de violencia, esta se ha incrementado.

Se implementaron acciones específicas en los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán, el principal marco jurídico, expone Burelo Melgar, para la prevención y atención es la Ley General para una Vida Libre de Violencia.





En #Chiapas preocupa que pese a que exista Alerta por Violencia de Género, esta sigue en aumento pic.twitter.com/WNEmVnlxRp — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 18, 2022





“Se hacen muchas acciones, pero no se ha logrado frenar la violencia contra las mujeres, y nos preguntamos cómo vamos a cuidar a cada una de las mujeres, hay que seguir aportando a la denuncia, a la prevención, a la sensibilización, a la información de los derechos de las mujeres, pero el reclamo es que cuando las mujeres denuncien se les atienda de manera rápida, en ocasiones dada la cantidad de denuncias que llegan a la Fiscalía General del Estado y no tienen el personal suficiente, no pueden atenderlas rápidamente”.

Esta realidad hace que las mujeres desistan, retiran sus denuncias, pero no se persigue de oficio, la víctima sigue siendo violentada al regresar a su casa en ocasiones porque la pareja está muy molesta porque la denunciaron, la opción es que realmente se persiga de oficio, que se atienda la denuncia anónima por violencia hacia la mujer, quien sepa de casos y tengan las evidencias que se quejen, pero no por chismes, es importante la unión de los vecinos de las colonias, que no dejemos solas a las mujeres víctimas, hay que brindarles apoyo y acompañamiento.

Dijo que en Chiapas no se tiene conocimiento de la Guía Jackelyn Cambell que previene la violencia familiar, se aplica la Ley Estatal para una Vida de las Mujeres Libre de Violencia, pero no se deben permitir malos tratos, agresiones verbales, físicas, empujones, ni dispositivos en los celulares para saber la ubicación, muchas jóvenes tienen naturalizada la violencia por lo que han vivido en sus casas y en la sociedad y no debe ser normal, hay que combatirla, los agresores deben responder por sus actos ante la justicia.

Consideró la representante del colectivo Repare, que la Secretaría de Educación tiene una gran responsabilidad sobre este caso, para la prevención desde la educación preescolar, con los padres y docentes, para que vayan aprendiendo que la violencia no es la forma de resolver los problemas, no los golpes, no los malos tratos, no las muertes violentes, no la podemos seguir reproduciendo.

Hay otras leyes como la Ley Olimpia que tiene que ver con la atención de delitos que se cometen de manera digital, que en realidad no es una ley sino una serie de reformas a los códigos penales para la prevención y atención, también existe la violencia por razones de género, la violencia política por razones de género y se aplican los protocolos de atención por tipos de violencia, pero lo que realmente hay que comprender es quien está en peligro, y en este caso es la mujer, apuntó Enriqueta Burelo.

En Tuxtla Gutiérrez se creó la Unidad de Género de la Secretaría de Igualdad de Género del ayuntamiento, a la que según esa misma instancia, han acudido poco más de 40 mil familias en busca de atención médica, psicológica, y de otra índole por violencia hacia las mujeres cometidas en diversas colonias, y ante este escenario, muchas mujeres caminan en la calle siempre con miedo, con el temor permanente, apuntó.

En el Congreso del Estado desde el Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios en Chiapas, se da seguimiento, participan organizaciones de la sociedad civil, académicas, representantes de colectivos, se toman decisiones pero, insistió, la violencia hacia las mujeres no se logra frenar.