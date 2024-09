Violencia hacia los derechos de las mujeres indígenas de Chiapas

Las mujeres indígenas de Chiapas sufren violencia y discriminación por tres factores, por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, faltan políticas públicas que cambien su realidad y lamentablemente sigue presentándose la usurpación de funciones, de identidad y de representación política, sostuvo la maestra Laula León Carballo, abogada y miembro del Colectivo 50+1 en Chiapas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena que se conmemora el 5 de septiembre, dijo que de un millón y medio de personas indígenas en Chiapas, el 51 por ciento son mujeres, las.mujwtws han transformado la historia de sus comunidades indígenas pero aún así sufren, mujeres que han participado en política han sido víctimas de la usurpación de funciones, u los usos y costumbres la mujer ha quedado subordinada o relegada a las desiciones del hombre, a jornadas de trabajos extenuantes y no tienen participación en las asambleas comunitarias.

El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de ma Mujer Indígena / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En entrevista, León Carballo cuenta que en el ámbito político hemos sido testigos y testigas que de la usurpación de los cargos luego de ganar elecciones, en los hechos en gobernante es el hombre, el esposo, mujeres que no les corresponde un distrito electoral local quitan la posibilidad a otras mujeres, hay muchos pendientes, hemos tenido casos de violencia política en razón de género como el caso de María Gloria Sánchez en Oxchuc, Martha López en San Juan Cancuc, Rosa Pérez en Chenalhó, Manuel Martínez en Mitontic y Maruca Méndez también en Mitontic.

Faltan mecanismos de sanción en contra quienes no le dan cumplimiento a la sentencia, mientras que el tema de la adscripción simple se sigue dando la usurpación de funciones en el registro de candidaturas incluyentes, tal es el caso de Sahara Munira José Flores, que no perteneciendo a la diversidad sexual es registrada para una diputación plurinominal en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y recibe constancia de mayoría, mencionó.

También se sigue dando en Chiapas lamentablemente la venta de niñas en comunidades indígenas, en el contexto indígena sigue siendo recurrente los arreglos entre los padres y la próxima Legislatura del Congreso del Estado a partir del 1 de octubre tendrá la oportunidad de generar o crear iniciativas para proteger a las niñas, a este fenómeno le antecede la pobreza de la infancia, somos distintos pero tenemos derechos que nos deben respetar, lamentablemente el trabajo infantil que está penado los padres no lo ven así, insistió Laura León.

Plantea que todas aquellas prácticas que atentan en contra de los derechos de la infancia, de las niñas, los niños y adolescentes puedan sustituirse positivamente por otro tipo de prácticas, no se puede proyectar el uso de cultura para causar agravios a la población, en las poblaciones indígenas cambiaron sus costumbres de la bebida del pozol por la coca cola, por ello si aprendieron elementos nuevos deben erradicar prácticas que lesionan los derechos humanos.

Es preocupante que no se le garantice a los niños y niñas el derecho a la educación, los años promedios para la educación de los hombres son de seis y para las mujeres de cinco años, no terminan su educación primaria las mujeres, faltan políticas públicas para combatir las prácticas discriminatorias, mientras que la representación popular a favor de las mujeres indígenas no es de calidad, no hay acciones a favor de las mujeres, ni siquiera de las mujeres en el poder, apuntó.

