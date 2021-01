Volcán "El Chichón" se encuentra en normalidad: Especialista

El volcán "El Chichón" en la zona norte del estado se encuentra en normalidad, la población no corre ningún riesgo, son aproximadamente entre 10 mil habitantes a su alrededor, los sismos que tienen su origen en su actividad son casi imperceptibles, más bien solo se registran a través de los equipos de monitoreo, dijo la directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Silvia Ramos Hernández.

Siendo un volcán activo va cambiando mucho el estatus del cráter interno, ha habido un aumento en el volumen de aguas termales, lo cual es normal, debido también a las fuertes lluvias registradas en meses pasados, explicó.

Tuvimos un exceso de lluvias entre los meses de octubre, noviembre y diciembre fuera de la normalidad debido a los frentes fríos, huracanes y depresiones tropicales, dejaron muchísima humedad en la zona, precisó.

El cráter del volcán "El Chichón" es un sistema relativamente cerrado y es natural que tenga mucha agua, está descartado que los sismos que se han registrado en municipios del norte del estado tengan relación con el volcán, de acuerdo con estudios y análisis de las condiciones químicas y de temperaturas.

Ramos Hernández comentó que no es la primera vez que la laguna del volcán tiene un gran volumen de agua, en el año 2014 también registró un aumento muy importante, otros años ha estado bastante seco, no es siempre el mismo nivel y la actividad no representa un peligro inminente para la población, ni de explosión.

Precisó que los sismos que se originan en el volcán son de hasta 3.5 grados Richter, pocos superficiales la población no lo percibe, se debe a fallas geológicas en la zona norte los movimientos telúricos que se han registrado.





Estas energías son registradas únicamente a través de los equipos de monitoreo, difícilmente es advertida por gente que esté a más de un kilómetro de un cráter, los sismos que no tienen su origen en la actividad volcánica si son perceptibles porque sus magnitudes son mayores, Chiapas, junto con Oaxaca y Guerrero son la región del país de mayor sismicidad.

En estos tres estados se registra el 70 por ciento de la sismicidad del país, y en Chiapas las zonas tradicionalmente más sísmicas son la Costa, Sierra, Soconusco y Metropolitana, debido a la subducción de placas tectónicas de Cocos, del caribe y Norteamericana, mientras que el norte del estado siempre se mantiene con escasa sismicidad, puntualizó.