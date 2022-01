Volcanes en Chiapas en actividad normal y sin riesgos: especialista

La directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Universidad e Ciencias y Artes de Chiapas, Silvia Ramos Hernández, informó que los volcanes Chichón en la zona norte y Tacaná, en la frontera sur, se encuentran en normalidad.

Desde el Centro de Monitoreo Sísmico y Volcánico de la UNICACH, dijo que se registra de manera permanente la actividad sísmicas de los dos volcanes y junto con el muestreo periódico que se realiza de fuentes termales de estos dos sitios, se tiene un análisis permanente.





Por hoy los volcanes de Chiapas se encuentran en normalidad, no son motivos en este momento de preocupación, alrededor de El Chichón habitan unas 10 mil personas y unas 80 mil alrededor de El Tacaná, dónde se realiza un proceso permanente de capacitación e información a la población.

Ramos Hernández precisó que desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se ha fortalecido la Red de Monitoreo Sísmico y Volcánico para mantener vigilados, con imágenes en tiempo real de la actividad, se recomienda a la población extremar precauciones al escalar ambos cerros por el riesgo que representa.

No es conveniente el descenso en el interior del cráter del volcán El Chichón, debido a los peligros que puede representar, a los accidentes que pudieran haber, recordemos que se trata de un volcán activo, que aunque los estudios indican unas normalidad, no debemos confiarnos, no debemos introducirnos.