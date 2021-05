Williams Ochoa señala que Tuxtla no debe ser botín de nadie

El candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, dijo que la capital "no debe ser botín de nadie", las campañas políticas electorales concluyen el 2 de junio y el pueblo merece propuestas para que decida en libertad, nadie debe obstruir a nadie el derecho al voto en los comicios del 6 de junio.

Postulado por la coalición de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Ochoa Gallegos, agradeció a los que confían en su proyecto y a los que no, pero coincidió en que lo más importante es que al pueblo no se le mienta, la sociedad exige justicia, un pueblo trabajador exige respeto y atención a sus necesidades.

Pidió no al acoso, no a la demostración, a las descalificaciones, no al engaño al pueblo que merece respeto y libertad para que decida en plena conciencia el 6 de junio, a 15 días de la jornada electoral exigió congruencia, no usar al pueblo como trampolín para satisfacer intereses personales, la capital y el estado necesitan rumbo.

En relación con la multa que le aplicó en días pasados el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por actos anticipados de campaña por un monto de 448 mil 100 pesos, y una suma similar a la coalición integrada por los tres partidos políticos, dijo que habrá una respuesta ante la Fiscalía Electoral del Estado y Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

De su ausencia en el debate público virtual de la noche del domingo organizado por el IEPC entre candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ochoa Gallegos comentó que tuvo una complicación de agenda de trabajo, pero considera más importante ir al encuentro con los ciudadanos, "no me dió miedo, no quería ser piñata, porque todos iban a ser péguenle a la piñata".

No participaron en el debate de la noche del domingo, por la alianza Va por Tuxtla, Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, del PAN, PRD y PRI; el Movimiento Ciudadano, a Francisco Antonio Rojas Toledo; Partido Verde Ecologista de México, a Jorge Luis Martínez Salazar; por Chiapas Unido a Carlos Wilfrido Trejo Velasco; el candidato independiente, Ricardo de Jesús González Santizo y por el Movimiento de Regeneración Nacional, Carlos Orsoé Morales Vázquez.

Los otros candidatos son por Fuerza por México, Eduardo Boanerges Balcázar Castillo; Partido del Trabajo, a Elvira Catalina Aguilar Alvarez; Partido Encuentro Solidario, Ulises Coello Niño; Redes Sociales Progresistas, a Alberto Morales Bernal; Partido Popular Chiapaneco, a Gustavo Constantino Rodríguez Vázquez; Nueva Alianza Chiapas, a Rafael Ildefonso Hernández Gutiérrez y Podemos Mover a Chiapas, Edmundo Robert Ávalos Terrazas, así como el independiente, Hugo Antonio Espinosa Guillén.