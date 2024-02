Willy Ochoa agradece muestras de solidaridad tras atentado

Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, aspirante al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México, expresó su gratitud este sábado por las muestras de solidaridad recibidas de familiares, amigos y simpatizantes, tras el atentado sufrido el viernes mientras se dirigía al municipio de Teopisca.

En un video difundido por su equipo de campaña desde San Cristóbal de las Casas, Ochoa Gallegos agradeció el apoyo recibido después de que concluyera un acto político en la región Meseta Comiteca y sufriera un atentado en la carretera entre Las Rosas y Comitán de Domínguez.

El ex diputado federal, ex diputado local, ex presidente del Congreso del Estado y ex gobernador sustituto de Chiapas en 2018, recibió con agrado las muestras de cariño y solidaridad tras hacerse público el incidente.

Willy Ochoa, aspirante al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México, explicó el atentado que sufrió el viernes mientras se dirigía a la ciudad de Teopisca



En el mensaje grabado, Ochoa Gallegos aseguró que se encuentra tranquilo y en paz, y expresó su seguridad en que seguirá trabajando por el estado de Chiapas. "Chiapas es más que esto", reflexionó, antes de concluir el mensaje con un mensaje de despedida a sus seguidores.

El aspirante al Senado agradeció las oraciones y bendiciones recibidas, destacando su compromiso continuo con la entidad y su determinación para seguir adelante a pesar de los desafíos.