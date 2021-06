¿Ya sabes dónde estará tu casilla electoral este 6 de junio?

El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con las actividades preparatorias para las elecciones del 6 de junio, la estructura y la logística se encuentra lista para garantizar el derecho al voto de los electores, por el vandalismo al Módulo de Atención Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez la madrugada del lunes será la Fiscalía General de la República la que investigará y deslindara responsabilidades, afirmó el Vocal de la Junta Local Ejecutiva, Arturo De León Loredo.

"Nosotros a continuar con la operación del proceso electoral, no hemos parado, no se han suspendido ninguna de las actividades, los trece Consejos Distritales Electorales están laborando con normalidad y las demandas de las manifestaciones sociales no corresponde al INE su atención".





Vamos a recuperar las cosas a través de los seguros tras el incendio causado la madrugada del lunes en el Módulo de Atención Ciudadana en el Boulevard Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez, sin suspender ninguna tarea, ya estamos a unos días de la jornada electoral y todo está ya listo para que ciudadanos reciban y cuenten los votos de los ciudadanos, explicó.

Este martes se reinicia la entrega de las credenciales que había solicitado por reimpresión la ciudadanía, que no implicó cambio de ningún dato para el documento de identidad, es un derecho de la sociedad y un mandato hacia el Instituto Nacional Electoral, comentó De León Loredo.

Informó se hará en las instalaciones de la Junta Distrital 6 ubicada en la colonia Los Laguitos en Tuxtla Gutiérrez, serán aproximadamente 450 credenciales de elector, este proceso deberá concluir el 4 de junio, dos días antes de la jornada electoral.





En la página web https://ubicatucasilla.ine.mx/, la población podrá encontrar el lugar exacto en que le corresponde votar. / Foto: Captura de pantalla | ubicatucasilla.ine.mx





El funcionario dijo que ya está activo el sitio para la localización de casillas en las 2 mil 099 secciones electorales en las que se divide Chiapas y se recomienda identificar el sitio en el que el elector podrá ejercer su derecho al voto el domingo 6 de junio: https://ubicatucasilla.ine.mx

Enfatizó que en todas las instalaciones del INE en Chiapas se ha convenido la seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y es la instancia que determinará el número de elementos que crea conveniente para proteger las instalaciones de los órganos electorales.