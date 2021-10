Yamil Trejo demanda activar comisión de seguimiento para atención de feminicidios

La defensora de los derechos de las mujeres y miembro de la Red de Familia Víctimas de Feminicidio, Yamil Trejo, solicita a la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado que tomó posesión este 1 de octubre, reactivar la Comisión Especial para Conocer, Proponer y dar Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios, que funcionó en la legislatura pasada, para acompañar la gestión y la exigencia de justicia en Chiapas.

"Deseamos que se retome el trabajo que quedó pendiente, hay una parte muy importante que trabajar sobre la sustracción de menores, en materia de feminicidio se legisló el artículo 164 Bis, para establecer mayor sanción, sin embargo prevalece la agresión en contra de las mujeres, no se ha logrado detener, la declaratoria de la alerta por violencia de género en Chiapas ocurre el 18 de noviembre del 2016, sin embargo, la agresión muy fuerte viene desde el 2012".





Hay una exigencia de justicia de mujeres con mucha anticipación a la declaratoria, el gran problema está en la procuración y administración de justicia que no reconoce como feminicidio muchos casos que lo son, y la petición a la Fiscalía General del Estado es que haya una reclasificación del tipo de delitos, muchos están señalados como asesinato, homicidio, suicidio, homicidio calificado, homicidio doloso o culposo, y el reclamo al ministerio público ha sido precisamente una reclasificación de acuerdo con el protocolo para declararlo como feminicidio, enfatizó.

Hay muchos elementos, diez al menos, para considerarlo como feminicidio como el hecho de que sea su esposo, su concubino, su jefe, muerte violenta, y otros, tiene que haber una actuación contundente y ejemplar por parte de las instituciones públicas federales y estatales de procuración y administración de justicia, recalcó Yamil Trejo.

Tan solo la Red de Familias Víctimas de Feminicidios documenta 20 casos en los que está en espera de justicia y de que se aplique todo el peso de la ley en contra de los agresores, se establezcan y mantengan medidas cautelares a favor de los familiares, pero a nivel estatal son muchos más casos, añadió la defensora.





El gran problema está en la procuración y administración de justicia que no reconoce como feminicidio muchos casos que lo son: Yamil Trejo / Foto: Damián Sánchez | Cuartoscuro.com





Comentó que el caso de la doctora Paulina "N" es feminicidio pero no se reconoce como tal, la autoridad insiste que se trata de suicidio, pero no lo es, lo que existe es una muerte violenta, lo mismo que el caso de Karla Yesenia "N" , de Gloria "N", y muchos más, que ha generado un desgaste emocional para las familias, un desgaste económico, y sin duda que faltan mejores resultados de la Fiscalía General de Justicia.

El feminicida no es un asesino serial, está identificado, se mueve muy cercano a la víctima, el aumento de casos es resultado de que las leyes no se han aplicado como debe ser, las sentencias condenatorias no son justas, "en el caso del feminicidio de mi hija le dieron sentencia de 33 años de prisión, cuando la mínima podría ser de 50 años, la máxima que han aplicado es de 50 años, en contra de René "N", explicó Yamil Trejo.