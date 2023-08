Yo no puedo responder a esas iniciativas : palabras de La diputada Petrona de la Cruz Cruz

La diputada Petrona de la Cruz Cruz, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se quedó sin palabras ante la interrogante del destino de las iniciativas de ley polémicas que no se han aprobado, como la unión legal entre personas del mismo sexo, el derecho a la identidad, la despenalización del aborto, el acecho en contra de las mujeres y el maltrato animal.

La presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos del Congreso del Estado, dijo que "yo no puedo responder a esas iniciativas, me quedo neutral, ni a favor, ni en contra, es un tema muy difícil, de resolver, de abordar, de ver, ahí si me quedo neutral, no respondería a esas interrogantes".

Me quedo neutral, ni a favor, ni en contra / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Nada más podria abordar el tema del maltrato animal al Código Penal para el Estado de Chiapas, "que si es importante porque hay muchos animalitos abandonados en las calles, que no tien n dueño, yo creo que deberían tener un hogar donde sean cuidados, donde sean atendidos porque un animalito son como una persona que quiere atención".

Entrevistada en la entrada principal del Congreso del Estado, expuso que es necesario sancionar a los agresores porque si bien no hablan, no dicen sobre su dolor, ni sus sentimientos, pero es un animalito que como dice el dicho es un amigo fiel del hombre, los perros quieren una atención especial por los seres humanos.

Cuando tenemos un animalito debemos tener el espacio y le vamos a dar el amor que merece, un espacio que requiere, Chiapas es uno de los últimos estados del país que falta legislar el maltrato animal al Código Penal.

Y finalmente, no coincidió con el argumento de colectivos feministas que reclaman más trabajo de las mujeres diputadas a favor de las mujeres de Chiapas, "yo creo que debe ser en paridad la respuesta, no solo las respuestas para las mujeres, también para los hombres, una respuesta en paridad de género".

La actual LXVIII Legislatura del Congreso del Estado asumió el cargo el 1 de octubre del 2021, a partir de ahí se han presentado las iniciativas en la congeladora, está en receso, sesiona la Comisión Permanente que encabeza la diputada Sonia Catalina Álvarez, del Partido del Trabajo, los días miércoles, deberán reanudar periodo ordinario de sesiones el 1 de octubre del 2023, para entonces sesionar los martes y jueves durante octubre, noviembre y diciembre de este año.

Esta pendiente del trámite legislativo la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, la propuesta de un nuevo Reglamento para el Congreso del Estado, la iniciativa de reforma al Código Penal en materia de acecho, una reforma al Código Penal para castigar a quienes agreden con ácido a las mujeres, la iniciativa para la protección de los derechos humanos de personas de la diversidad sexual, la iniciativa para sancionar a los que engañan a ciudadanos con créditos que son una estafa.

También la iniciativa de reforma a la Ley del Cambio Climático, la iniciativa para que las y los maestros puedan ser dar clases siendo diputados o diputadas, la iniciativa para que los consultorios médicos que realizan cirugías estéticas estén debidamente regulados, así como los derechos humanos para la población de la diversidad sexual, además de la reforma a la Ley del Cambio Climático, uno de los pendientes es adecuar el Código Civil y Familiar al nuevo código federal en materia civil y familiar.