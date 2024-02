Zinacantán reconoce labor de REC a favor de las comunidades indígenas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con autoridades del municipio de Zinacantán, donde destacó la importancia de mantener la unión entre las comunidades para avanzar hacia el desarrollo, tal como lo hace este municipio en el que, dijo, las mujeres y hombres se conducen con responsabilidad, honestidad, principios y valores.

“Agradezco, pero también reconozco todo ese esfuerzo que hace el pueblo de Zinacantán porque son ejemplo de unidad, de lo que siempre nos va a dar más porque si estamos juntos nada nos puede detener para vencer cualquier adversidad; lo que nos auxilia en los momentos más difíciles por los que se puede atravesar es nuestra gran cultura y la unidad”, enfatizó.

Local Rutilio Escandón apuesta por infraestructura vial, salud y turismo

En la Sala Belisario Domínguez de Palacio de Gobierno, el mandatario agregó que, aunque los recursos naturales son fundamentales para el turismo, lo más importante es el respeto, cariño y atención al planeta para preservar la vida no solo de Zinacantán, sino de Chiapas y México, por ello, convocó a cuidarlos y conservarlos.

Por su parte, el presidente municipal de Zinacantán, Mariano Francisco Sánchez Hernández, expresó su reconocimiento al gobernador por su interés y las acciones que ha realizado a favor de los pueblos indígenas.

“Siempre lo he dicho y no me cansaré de repetir que es usted un gran ser humano, es de los pocos gobernantes que le ha puesto mucha atención al indigenismo”, señaló el alcalde.

Rutilio Escandón con autoridades municipales / Foto: Gobierno de Chiapas

Finalmente, en nombre de las 60 localidades del municipio de Zinacantán, el agente municipal de la localidad Jech Chentic, agradeció al mandatario estatal por el apoyo que le ha brindado a su municipio y voltear a verlos: “Estamos agradecidos de esas obras que muy pronto vamos a inaugurar”.