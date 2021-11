Zona arqueológica ‘Chinkultic’ reabre al público

Tuxtla Gutiérrez. Tras la contingencia sanitaria por la pandemia de la covid-19, la zona arqueológica de ‘Chinkultic’, ubicada en el ejido Miguel Hidalgo, a 47 kilómetros de la ciudad de Comitán y a 34 de La Trinitaria, fue reabierta al público en general a partir del pasado 19 de noviembre, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El anuncio se realizó a través de un flyer publicado en las cuentas de redes sociales oficiales de la institución federal, en el que mencionan que el horario para visitas será de lunes a domingo de 09:00 a 15:00 horas, sin costo; tres horas menos que el establecido antes de la pandemia.

‘Chinkultic’ se mantuvo cerrado al público a partir de marzo de 2020, como todas las demás zonas arqueológicas de Chiapas y México, debido a la crisis sanitaria.

Debido a la demanda del público en reabrir los centros arqueológicos con medias sanitarias, se reanudaron actividades en las zonas de Bonampak y Palenque, con un aforo mínimo de 150 personas.

Cabe destacar que este mes se cumple un año de que Chiapas logró colocarse en verde del semáforo epidémico de la Covid-19, con lo cual, poco a poco se han reabierto algunas zonas arqueológicas, como se ha anunciado, en esta ocasión la zona ‘Chinkultic’.





Chinkultic’ significa “caverna con descensos” derivada de Chen – “caverna”, y koeltik – “descensos”, aunque también puede ser traducido desde el tojolabal que significa “nuestro pequeño monte”.

Se divide en cuatro conjuntos arquitectónicos: el A es el más elevado y desde desde éste se observa la totalidad del sitio, por lo que también recibe el nombre de El Mirador; la Acrópolis domina este conjunto. En el Conjunto B destaca principalmente la gran Plaza Hundida. En el Conjunto C se localiza el Juego de Pelota y la Gran Plataforma y en el Conjunto D destacan un gran basamento piramidal y la Plataforma de las Lajas, llamada así por que dicha estructura está formada por grandes bloques de piedra, los más grandes conocidos en Mesoamérica.

Chinkultic también destaca por la presencia de cerámica del tipo Plumbate Tohil, de gran distribución en Mesoamérica, principalmente en sitios con influencia Tolteca. Su cronología data 50 a. C. a 1200 d. C. y su ubicación cronológica principal es el Epiclásico, (750 a 900 d. C.)

Acceso

Es necesario trasladarse por la Carretera Federal No. 190, de Comitán de Domínguez hacia La Trinitaria. Desde este último poblado se continúa por la misma carretera hasta llegar al poblado Hidalgo, desde donde parte un camino con rumbo norte que conduce a la zona arqueológica.

Se puede arribar al sitio por medio del transporte público, de Comitán salen colectivos que conducen a Lagos de Montebello y el público debe descender en el crucero del Ejido Miguel Hidalgo y caminar aproximadamente dos kilómetros hasta arribar al sitio.