¡Explotan visitas en el ZooMAT! Más de 10 mil personas llegan al zoológico

Estas temporada vacacional el Zoológico Miguel Álvarez del Toro se ha alistado para recibir a visitantes, por lo que esta temporada también comienzan a recibir a grupos escolares que se encuentran en cursos de verano, sumado con las demás visitas, reciben entre 10 y 12 mil visitantes por semana, así lo dió a conocer en entrevista, el biólogo Carlos Alberto Guichard Romero, director operativo del ZooMAT.

En ocasiones la afluencia suele bajar por cuestiones ambientales, de acuerdo Guichard Romero los días con más afluencia son los martes, sábados y domingos, particularmente los domingos son los días que reciben más visitas, al día llegan a tener hasta 4 mil visitantes.

Este año ZooMAT cumplió 82 años / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Cabe mencionar que este año el ZooMAT esta cumpliendo 82 años, mientras que en la Reserva del Zapotal ya cumplieron 44 años, por lo que la experiencia ya se ha desarrollado sabiendo los periodos vacacionales altas; "Sabemos que en periodo vacacional de verano es de alta afluencia, mucha afluencia nacional, así como turistas de diferentes países, y en estos últimos años se ha incrementado la visitas de cursos de verano que dentro de sus actividades es visitar el zoológico," dijo el biólogo.

Ante ello explicó que se están terminando algunas obras que tienen que ver con la mejora de espacios de exhibición como es el caso de la nutria, del jaguar negro, para que puedan disfrutar de un bienestar, así como la preparación del recinto para recibir a un ejemplar valioso.

Lee más: Mueren 32 monos en Chiapas: autoridades investigan posibles causas del deceso

Ante ello dos hermanos visitantes de Francia mencionaron que visitan Chiapas cada dos años, solo que esta ocasión tenían más de 8 años que no llegaban, y lo primero que hacen es llegar al ZooMAT.

Julian Márquez, por su parte dijo que su fascinación es observar a los monos por su relación y actitudes que tienen parecidos al ser humano; "pues tiene como 8 años que no venía, aún tengo las fotos de la última vez que vine," dijo el turista.

De igual forma su hermano Nicolas Márquez quien es fotógrafo, mencionó que este zoológico les encanta por la conexión con la naturaleza, además algunos ejemplares se mantienen al aire libre en su hábitat natural, y los que están en cautiverio también tienen un lugar natural.

Local Tuxtla Gutiérrez con grandes atractivos turísticos

"Como me gusta sacar fotos, me gusta que la fauna este libre, en su hábitat natural, igualmente la que está en cautiverio esta en su hábitat natural (...) cada que vengo a Chiapas me gusta venir aquí, antes venía cada dos años, y ahora ya va mucho tiempo que no tengo, para mi esto es una cosa que tienes que venir a ver cuando vienes a Tuxtla," abundó el turista francés.

Durante este mes de agosto dedicado a Miguel Álvarez del Toro exhibieron información acerca de quien era, además de dar a conocer la flora y fauna que se encuentra en esta reserva, por lo tanto invitan a la ciudadanía a visitar de 10 de la mañana a las 14:00 horas.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️