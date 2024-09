Cofepris alerta sobre analgésicos y antigripales falsos; ¿cuáles son y cómo detectarlos?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre diferentes lotes de medicamentos analgésicos y antigripales falsificados.

La empresa farmacéutica Bayer de México notificó a la Cofrepris sobre irregularidades en seis de sus productos, los cuáles no contaban con el principio activo en su formulación y cuentan con fechas de caducidad alteradas.

¿Cuáles son los analgésicos y antrigripales falsos por los que alerta Cofrepis?

Se detectaron lotes falsificados respectivamente para los analgésicos Cafiaspirina, Aspirina y Aspirina Protec los cuáles no contenían el principio activo declarado en las especificaciones, y en el caso de la Aspirina y Aspirina Protec, se mostraban dos fechas de caducidad falsas.

También se hallaron irregularidades en los antigripales Desenfriol D, Desenfriol-Ito Plus y Tabcin Noche. Los medicamentos no contenían el principio activo en sus recetas y se encontró que también tenían fechas de caducidad alteradas. En algunos casos, la empresa Bayer no reconoció en sus sistemas la denominación de los fármacos.

Medidas de detección de analgésicos y antigripales falsos, según Cofrepris

La Cofepris hizo un llamado a la población a verificar los números de lote y fechas de caducidad de estos analgésicos y antigripales para evitar afectaciones a la salud. También exhortó a evitar comprar medicamentos en puestos ambulantes y a denunciar cualquier información que se tenga sobre la comercialización de estos insumos irregulares.