En Debate | Maíz transgénico

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México

“Se publica Diario Oficial de la Federación (DOF) prohibir el ingreso al país de maíz genéticamente modificado para el consumo humano, en el que se revocan permisos y nuevas autorizaciones de uso y liberación al ambiente de semillas.

Congreso de Estados Unidos

“Esta medida impuesta por México conlleva un impacto comercial relevante, dado que sólo el año pasado los productores de ese país exportaron alrededor de 18.6 millones de toneladas de maíz a México, con un valor de más de cinco mil millones de dólares”

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

“(Perder el panel de maíz transgénico del T-MEC) significa que Estados Unidos y Canadá podrán establecer sanciones económicas, como aranceles, a productos mexicanos que determinen tras el anuncio del informe final del fallo. Una vez que se haga oficial el informe final del panel, México deberá retirar las restricciones a las importaciones de maíz transgénico o atenerse a la aplicación de aranceles en productos que establezcan sus socios comerciales”.

Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura

“Corresponde a Estados Unidos demostrar que el maíz transgénico no perjudica a la población mexicana, que consume una cantidad de maíz superior a la de muchos países a través de alimentos básicos de la dieta diaria como la masa nixtamalizada y la tortilla. Hay ciencia que prueba que el maíz transgénico y el herbicida glifosato son dañinos para la salud humana y que su decreto -modificado en 2023- para prohibir ese tipo de grano para consumo humano está dentro de su derecho soberano”.

Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario

“La prohibición del uso y consumo de maíz transgénico en el país no está basada en la realidad y tiene mucha ignorancia alrededor de ella. La discusión sobre el maíz transgénico no tiene sentido, ya que hay pruebas científicas de que no contamina a otras especies de maíz, no hace daño a la salud y resiste a los cambios de temperatura y escasez de agua. Se ha venido usando desde hace 30 años y no hay evidencia de que tenga daños a la salud, el sector ha usado estos granos para alimentar animales para el consumo y no pasa nada, aquí en México hemos estado comiendo tortillas de ese maíz durante décadas”.

Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales

"Lejos de existir un consenso sobre la inocuidad de los transgénicos, la evidencia científica apunta a diversos efectos negativos en la salud, en los maíces nativos y en el medio ambiente, derivados del cultivo y consumo de maíz transgénico. Dada la importancia fundamental del maíz como alimento básico cotidiano en México, la población en México está altamente expuesta y vulnerable a estos riesgos debido a la cantidad de grano de maíz que se consume directamente de manera cotidiana en forma de tortilla y otros alimentos elaborados con harina y masa nixtamalizada”.