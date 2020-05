Gobernadores, responsables de cuidar reactivación

El Gobierno federal iniciará el plan de reactivación económica el próximo 1 de junio, sólo con la reapertura de las empresas con actividades esenciales debido a que 31 estados, excepto Zacatecas, se encuentran en situación máxima de contagio de Covid-19.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que los estados controlarán las medidas sanitarias y serán los responsables cuidar que la reapertura en sus estados se apegue a los lineamientos técnicos que ayer por la tarde emitió el gobierno federal.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó el cinismo del vocero federal para la pandemia que, desde su punto de vista, se quiere lavar las manos y dejar la responsabilidad a los gobernadores.

“Es verdaderamente increíble el nivel de cinismo de Gatell, nos quiere echar a los estados la reactivación de la economía porque ya pintó a todo el país de rojo”, expresó Alfaro.

Por su parte, el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, llamó a no relajar las medidas de prevención y sana distancia. “El virus se ha quedado para siempre, esa es la nueva normalidad no vamos a evitar el virus, lo que estamos haciendo es controlar su diseminación, al virus todavía no le ganamos, lo vamos a domar cuando hayamos encontrado el tratamiento médico adecuado y cuando la ciencia desarrolle la vacuna y esta se convierta en un bien de carácter universal y gratuita”, agregó.

En tanto, los mandatarios estatales de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Michoacán y Colima reclamaron al Gobierno federal no haber cumplido con el compromiso para darles a conocer el semáforo antes de publicarlo.

“Se traslada toda la responsabilidad de la atención y contención del Covid-19 a los estados y municipios, por lo anterior los siete estados aquí representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados, por el contrario, pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizarnos por los muertos”, dijo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tras una reunión con sus homólogos.

No obstante el descontento de los gobernadores, el presidente López Obrador dijo que en esta “nueva normalidad” buscan trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatales, ya que a pesar de tener diferencias, se trata de un asunto de interés público, que tiene que ver con la salud del pueblo. “Debemos trabajar juntos, unidos, puede ser que en otras cosas tengamos diferencias, que puede ser hasta legítimas, pero en esto tenemos que actuar de manera coordinada.

“Nada por la fuerza, nada absolutamente, pero si un gobernador dice yo no estoy de acuerdo ni modo que nos vamos a enganchar en un pleito con ese gobernador, le diríamos, pues siga usted su camino, usted va a hacerse responsable ante su pueblo, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde”, dijo el mandatario.

Al dar a conocer los datos de evolución de la epidemia, la Secretaría de Salud informó que en el último día se confirmaron 3 mil 227 nuevos casos de Covid-19 en México lo que representa un incremento respecto a lo registrado ayer. Hasta ahora el registro de personas que fallecieron llegó a nueve mil 415 casos, esto es, 341 personas más que ayer.

El subsecretario López-Gatell dijo que el mapa de México está en rojo porque se diseñó “exprofeso para tener la máxima seguridad sanitaria en el primer momento del desconfinamiento. No queremos tener criterios suaves, toda la sociedad tiene el criterio para evitar el rebrote. Si hay criterios suaves, laxos, permisivos tendríamos un desconfinamiento acelerado”.

De acuerdo con los lineamientos técnicos de reapertura emitidos ayer por la tarde, el próximo lunes sólo podrán abrir las empresas con actividades esenciales, las cuales deben instrumentar barreras físicas para garantizar la sana distancia, tomar temperatura corporal en los accesos y su personal debe usar cubrebocas y protección ocular.

Además, las grandes empresas deberán cumplir con 72 medidas, entre las que destaca que sus directivos tomen un programa de capacitación para el personal directivo o patrones de las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio. El regreso será escalonado. Cuando el semáforo esté en naranja sólo podrá trabajar 30 por ciento de la plantilla y el personal en situación vulnerable se reintegrará hasta que el país se pinte de verde.