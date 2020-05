No se registran todas las muertes por Covid-19, admite López-Gatell

En México, las muertes de personas que padecen Covid-19 no siempre se pueden demostrar porque algunas llegan a los hospitales en un estado de gravedad que no permiten hacerle las pruebas de laboratorio, admitió Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Se podrían tomar las pruebas de laboratorio aún después de la muerte, pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que desafortunadamente pierden de la vida y han tenido las condiciones clínicas de Covid-19, pero no quedan registradas como Covid porque no tienen una demostración de laboratorio”, explicó López-Gatell.

CDMX Ssa determina cifra de muertes por Covid-19, asegura Sheinbaum

Las cifras ofrecidas por López-Gatell han sido criticadas por distintas voces. El Sol de México publicó una entrevista con el exsecretario de Salud, José Narro, quien aseguró que el funcionario de la Cuarta Transformación ha confundido el camino de la ciencia con el de la política “y en los dos, él no es muy ducho”, por ello consideró que López-Gatell miente.

“Hay un problema para entender que la autoridad sanitaria tiene que ser una autoridad convocante, que ejerza un liderazgo técnico, que deje a un lado los asuntos políticos y pueda encabezar una posibilidad de que la nación, la sociedad y las instituciones se articulen alrededor de un camino”, dijo el también exrector de la UNAM.

Además, en la conducción de la epidemia de Covid-19 existe falta de rectoría del gobierno federal, no hay claridad en las directrices de la Secretaría de Salud a los estados, quienes sortean la emergencia con sus propios recursos, la información no es clara, concisa, consistente y creíble, coincidieron los ex secretarios de Salud, Julio Frenk y Salomón Chertorivski durante el foro virtual “El momento de la epidemia: tendencias y decisiones en días críticos”.

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 8 de mayo de 2020

El subsecretario posteó un video en Twitter para descalificar la información difundida en la prensa internacional The New York Times, The Wall Street Journal y El País, que publicaron que el Gobierno de México está minimizando las cifras de muertes por coronavirus en el país.

Dijo que le llama la atención que justo el viernes 8 de mayo, cuando esperaba tener el punto más alto de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, “aparecieran de manera casi sincrónica” cuatro notas en la prensa internacional sobre este tema.

Subrayó que le llama la atención la sincronía con la que aparecieron las notas y particularmente dijo que la del diario The New York Times señala una discrepancia entre los datos del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal, y afirmó que esto “muestra falta de rigor” en la construcción de la nota del diario norteamericano.

López-Gatell agregó que estas notas fueron difundidas en México por varios protagonistas que son “individuos ligados a administraciones anteriores, ligados a la industria farmacéutica y de los insumos en general de industria de la salud y algunos cuantos ligados con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad”.

Sin embargo, estos diarios que son un referente internacional del periodismo, coinciden en que el Gobierno federal está ocultando las cifras reales de decesos y casos por la pandemia.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, el número de muertes por Covid-19 en la Ciudad de México podría ser tres veces mayor al informado por la Secretaría de Salud.

A su vez, The Wall Street Journal afirmó que certificados de defunción indican que hay un número mucho mayor de casos de muertes por Covid-19 en México, dado que a muchos pacientes no se les realiza la prueba del coronavirus, incluso si fallecen de complicaciones.